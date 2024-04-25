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Российское зерно составляет примерно треть экспорта ОАЭ, заявил торгпред

Российское зерно составляет примерно треть экспорта ОАЭ, заявил торгпред - РИА Новости, 25.04.2024

Российское зерно составляет примерно треть экспорта ОАЭ, заявил торгпред

Доля российского зерна в общем объеме импорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) составляет 30-35%, заявил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:30

2024-04-25T07:30

2024-04-25T07:30

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ДУБАЙ, 25 апр - РИА Новости. Доля российского зерна в общем объеме импорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) составляет 30-35%, заявил журналистам торговый представитель РФ в ОАЭ Андрей Терехин. "Одним из важнейших направлений является поставка российской агропромышленной продукции и продовольствия в ОАЭ. Эмираты в силу своих природных условий очень зависимы от импортного продовольствия. Импорт составляет около 90%. Это открывает возможности для нашего агропромышленного экспорта. Россия является крупнейшим экспортером зерна. Доля российского зерна в общем объеме импорта ОАЭ порядка 30-35%", - сказал Терехин в кулуарах ежегодного международного бизнес-форума "Мир возможностей", организатором которого выступает корпорация "Синергия" при поддержке Фонда "Росконгресс". ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером РФ среди стран Ближнего Востока. Товарооборот между странами за последние несколько лет кратно увеличился и продолжает активно расти - по итогам 2023 года приблизился к 11 миллиардам долларов. Терехин также отметил, что ОАЭ является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа с долей нефтегазовой отрасли в ВВП в 30%. "В этом открываются возможности для российских производителей нефтегазового оборудования. В условиях импортозамещения наши нефтегазовые производители оборудования далеко подвинулись и спрос на их оборудование присутствует", - сказал Терехин. Он добавил, что важнейшим условием и во многих случаях препятствием для продвижения высокотехнологичного оборудования является унификация стандартов и соответствие технических характеристик требованиям местной стороны. "И данная работа с Эмиратами в отношении российского нефтегазового в настоящее время успешно проводится в рамках рабочей группы по стандартизации и сертификации российско-эмиратской межправительственной комиссии", - заключил торгпред РФ в ОАЭ.

https://ria.ru/20240425/khab-1942184470.html

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в мире, экономика, оаэ, россия, ближний восток, синергия, фонд "росконгресс"