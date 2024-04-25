https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

Сколько времени осталось у Запада

Сколько времени осталось у Запада - РИА Новости, 25.04.2024

Сколько времени осталось у Запада

Вопрос в том, сколько времени это все может развиваться, как сейчас: мы продолжаем разговор, начатый на прошлой неделе коллегой, на тему "Истерика на фоне... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:00

2024-04-25T08:00

2024-04-25T08:06

аналитика

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Вопрос в том, сколько времени это все может развиваться, как сейчас: мы продолжаем разговор, начатый на прошлой неделе коллегой, на тему "Истерика на фоне агонии не поможет Западу". Неадекватные решения, ультиматумы и угрозы — России, Китаю, "мировому большинству", — помноженные на большие неприятности в экономике стран Запада. Это надолго? Перманентные истерики — они вообще бывают? Можно ли вычислить какие-то временные рамки для нынешней ситуации, за пределами которых придут адекватные люди и начнут разгребать завалы?Можно, и на эту тему в последнее время появилось несколько неплохих публикаций. Начнем с очевидного: до самого ноября, до президентских выборов, никто не сможет сказать, кто будет править главной страной западного лагеря — США. До этого адекватным людям выстраивать там стратегию бессмысленно. У них пока что слишком много непредсказуемости, в том числе насчет того, кем они сами будут после ноября.И вот вам пример — статья о том, что Китай не надо "сдерживать", как это делает администрация демократов, пытаясь тормозить его развитие. Китай надо просто уничтожить (Россия для авторов вообще не проблема — сама отвалится, если рухнет Китай). КНР должна стать "нормальной страной", не претендующей на какие-либо формы мирового лидерства. И в целом ни на что.В глубинах текста много интересного. Например, разрядка напряженности с СССР в 70-х годах была как минимум ошибкой. Надо было не ослаблять напряженность, а наоборот. Соответственно, сейчас речь идет о, по сути, мобилизации всей Америки и всех ее союзников на несколько десятилетий экстремальной конфронтации, такая вот национальная цель и задача — с перестройкой всей экономики и не только ее.Можно было бы подумать, что авторы — два психа-маргинала. Но один из них, Мэтью Поттинджер, был фактически ответственным за китайскую политику у Дональда Трампа, а второй, Майкл Гэллахер, до недавних пор возглавлял "китайский комитет" палаты представителей конгресса США. То есть отражал соответствующую угрозу Америке — в основном фальшивками и пугающими резолюциями.После выборов в ноябре еще будут поименные назначения. Соответственно, только в начале следующего года станет окончательно ясно, кто в США будет определять вообще всю внешнюю и внутреннюю политику. Но выборы в этом году проходят буквально везде, и, в частности, в другой немаловажной стране того самого лагеря — в Великобритании — они должны быть проведены до 25 января. Наверное, никогда в истории страны правящая партия (в данном случае консерваторы) не скатывалась до популярности в 16-17 процентов. И лейбористы уже готовятся взять власть. Персонаж по имени Дэвид Лэмми ("теневой" министр иностранных дел в "теневом" лейбористском кабинете) публикует статью о том, какой будет внешняя политика под его руководством.А таковую, оказывается, надо полностью менять. Нужна "прогрессивная" повестка, прежде всего климатическая — важнее климата во всем мире задач у лейбористов нет. Насаждение прочих хорошо известных нам гиперлиберальных идей среди собственного и прочего населения идет уже на втором месте. Главное — заставить весь мир совершить зеленый переход, чтобы поменять климат. Для этого лейбористы хотят "вернуться в Европу". Необязательно в ЕС с формальным членством, но по сути — да.Однако здесь есть развилка: если у власти в США останутся единомышленники лейбористов, демократы, — это одно. Если республиканцы, которые климатическую фальшивку и прочие ей подобные подвергнут избиению, — то другое. Но ведь и республиканцы бывают разные. А ясно это будет всерьез только к январю. Либо Европа сбивается в "прогрессивное" стадо, в ужасе смотрящее на новую власть в США, либо — наоборот. И вы хотите, чтобы до того времени кто-то там смог хотя бы начать выстраивать внятную стратегию на годы вперед?А тут еще есть один известный фактор — экономика. Например, сколько еще США удастся жить в долг, печатая доллары, наблюдая рушащуюся инфраструктуру и ослабление технологического потенциала, своего и союзников. И на эту тему на днях появилась статья очень интересного американского экономиста Джеффри Такера, главы Института Браунстоуна. Его мысль проста: конец всему уже подкрался, просто он настолько необычно выглядит, что не всякий его опознает.Раньше — десятилетиями — было проще, пишет Такер. Все привыкли к циклическим колебаниям: катастрофа — подъем — снова катастрофа. И под них научились подстраиваться, сглаживать цикл. Но ведь мировая экономика не всегда была такой. И сегодня цикл сбился, потому что глубинное государство, чтобы не дать прийти к власти республиканцам, подвергло эту экономику невиданному воздействию якобы для борьбы с вирусом. Теперь все публикуемые экономические показатели попросту не сочетаются друг с другом и не поддаются привычному воздействию, но выглядят плохо. Что делать — неизвестно, потому что такого еще не было.И вы еще мечтаете, что вот сейчас где-то сядет для серьезного разговора группа мировых заговорщиков, способных заранее найти решение для всей ситуации? Истерика на фоне агонии — более понятная реакция. Да, даже со стороны вот этих якобы закулисных кукловодов мира или части такового.Можно лишь утешаться цитатой, которую приписывают то Сунь-цзы, то (чаще) Джозефу Байдену: "Если ты сам не понимаешь, что творишь, то твой противник и подавно этого не понимает".

https://ria.ru/20240424/ssha-1942120741.html

https://ria.ru/20240424/rakety-1941562451.html

https://ria.ru/20240424/ssha-1942123268.html

https://ria.ru/20240416/aktivy-1940245519.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941265855.html

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аналитика, в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, евросоюз