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У "Росатома" нет сомнений в безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.04.2024
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11:24 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/zaes-1942223428.html
У "Росатома" нет сомнений в безопасности Запорожской АЭС
У "Росатома" нет сомнений в безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.04.2024
У "Росатома" нет сомнений в безопасности Запорожской АЭС
После проведенных работ на Запорожской атомной станции нет никаких сомнений в ее устойчивости и безопасности, заявил в среду гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:24
2024-04-25T11:24
россия
алексей лихачев
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После проведенных работ на Запорожской атомной станции нет никаких сомнений в ее устойчивости и безопасности, заявил в среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Что касается Запорожской атомной электростанции, проведены большие работы в первую очередь по безопасности станции. Никаких сомнений в ее устойчивом состоянии у нас нет. Во-первых, все блоки находятся в режиме "холодного останова", во-вторых, полностью восстановлена система физической защиты", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, на ЗАЭС созданы укрепительные оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива, завезено необходимое количество резервных дизель-генераторов и дизельного топлива, кроме того, станция оснащена системой борьбы с беспилотниками. "После проведенных работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции", - заявил Лихачев.
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россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, безопасность
Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Безопасность
У "Росатома" нет сомнений в безопасности Запорожской АЭС

Лихачев: после проведенных работ на ЗАЭС нет сомнений в ее устойчивости

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После проведенных работ на Запорожской атомной станции нет никаких сомнений в ее устойчивости и безопасности, заявил в среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Что касается Запорожской атомной электростанции, проведены большие работы в первую очередь по безопасности станции. Никаких сомнений в ее устойчивом состоянии у нас нет. Во-первых, все блоки находятся в режиме "холодного останова", во-вторых, полностью восстановлена система физической защиты", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, на ЗАЭС созданы укрепительные оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива, завезено необходимое количество резервных дизель-генераторов и дизельного топлива, кроме того, станция оснащена системой борьбы с беспилотниками.
"После проведенных работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции", - заявил Лихачев.
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РоссияАлексей ЛихачевМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСБезопасность
 
 
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