https://ria.ru/20240425/zaes-1942223428.html

У "Росатома" нет сомнений в безопасности Запорожской АЭС

У "Росатома" нет сомнений в безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.04.2024

У "Росатома" нет сомнений в безопасности Запорожской АЭС

После проведенных работ на Запорожской атомной станции нет никаких сомнений в ее устойчивости и безопасности, заявил в среду гендиректор "Росатома" Алексей... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:24

2024-04-25T11:24

2024-04-25T11:24

россия

алексей лихачев

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

безопасность

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. После проведенных работ на Запорожской атомной станции нет никаких сомнений в ее устойчивости и безопасности, заявил в среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Что касается Запорожской атомной электростанции, проведены большие работы в первую очередь по безопасности станции. Никаких сомнений в ее устойчивом состоянии у нас нет. Во-первых, все блоки находятся в режиме "холодного останова", во-вторых, полностью восстановлена система физической защиты", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, на ЗАЭС созданы укрепительные оборонительные сооружения вокруг хранилища топлива, завезено необходимое количество резервных дизель-генераторов и дизельного топлива, кроме того, станция оснащена системой борьбы с беспилотниками. "После проведенных работ у нас нет никаких сомнений в безопасности Запорожской атомной электростанции", - заявил Лихачев.

https://ria.ru/20240419/zaes-1940968898.html

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Дарья Буймова

россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, безопасность