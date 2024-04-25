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В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении - РИА Новости, 25.04.2024
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21:47 25.04.2024 (обновлено: 22:15 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/zaderzhanie-1942372069.html
В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении
В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении - РИА Новости, 25.04.2024
В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении
Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:47
2024-04-25T22:15
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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в компании "Россети Северный Кавказ". "Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей", – сказал источник.Ранее в Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы были задержаны и арестованы 26 энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев. Таким образом, общее числа фигурантов достигло 36.Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, организованной группой похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на территории Дагестана.Источник РИА Новости в "Россети Северный Кавказ" ранее сообщил, что "глобальная чистка" в структурах "Дагэнерго" проводится по команде федерального центра.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, россети, республика дагестан, россия
Происшествия, Россети, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении

В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей

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МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в компании "Россети Северный Кавказ".
"Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей", – сказал источник.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Еще восемь энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей
24 апреля, 12:43
Ранее в Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы были задержаны и арестованы 26 энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев. Таким образом, общее числа фигурантов достигло 36.
Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, организованной группой похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на территории Дагестана.
Источник РИА Новости в "Россети Северный Кавказ" ранее сообщил, что "глобальная чистка" в структурах "Дагэнерго" проводится по команде федерального центра.
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