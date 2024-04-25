https://ria.ru/20240425/zaderzhanie-1942372069.html

В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении

В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении - РИА Новости, 25.04.2024

В Дагестане задержали еще десять энергетиков по делу о хищении

Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:47

2024-04-25T21:47

2024-04-25T22:15

происшествия

россети

республика дагестан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане еще десять начальников подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в компании "Россети Северный Кавказ". "Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений "Дагэнерго" по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей", – сказал источник.Ранее в Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы были задержаны и арестованы 26 энергетиков, в том числе директор "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев и его заместитель Амирахмед Зурканаев. Таким образом, общее числа фигурантов достигло 36.Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые, используя свое служебное положение, организованной группой похитили не менее 2,8 миллиарда рублей, принадлежащие ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Северного Кавказа". Сделали они это, завысив объем и стоимость работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на территории Дагестана.Источник РИА Новости в "Россети Северный Кавказ" ранее сообщил, что "глобальная чистка" в структурах "Дагэнерго" проводится по команде федерального центра.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240425/delo-1942326115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россети, республика дагестан, россия