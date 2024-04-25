https://ria.ru/20240425/zaderzhanie-1942350416.html

В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске

В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске - РИА Новости, 25.04.2024

В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске

Житель Московской области, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, был задержан на территории Сочи с тушей мёртвого дельфина,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:32

2024-04-25T19:32

2024-04-25T19:32

происшествия

московская область (подмосковье)

сочи

россия

специальная военная операция на украине

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СОЧИ, 25 апр – РИА Новости. Житель Московской области, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, был задержан на территории Сочи с тушей мёртвого дельфина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Поясняется, что правоохранители сочинского УВД опознали мужчину в социальных сетях, на видео он двигается к подъезду жилого жома, а в руках держит мертвого дельфина. "Оперативники установили его личность и выяснили, что 40-летний житель Московской области находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину по месту его временного проживания в Адлере. В настоящее время задержанный заключен под стражу", - сказано в сообщении краевого главка МВД. Как уточнили РИА Новости в полиции, мёртвого дельфина, которого нес мужчина в дом, ранее выбросило на берег. Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет передан "инициатору розыска".

https://ria.ru/20231113/narkotiki-1909177097.html

https://ria.ru/20240418/delfiny-1940748810.html

московская область (подмосковье)

сочи

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), сочи, россия