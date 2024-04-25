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В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске - РИА Новости, 25.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/zaderzhanie-1942350416.html
В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске
В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске - РИА Новости, 25.04.2024
В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске
Житель Московской области, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, был задержан на территории Сочи с тушей мёртвого дельфина,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:32
2024-04-25T19:32
происшествия
московская область (подмосковье)
сочи
россия
специальная военная операция на украине
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СОЧИ, 25 апр – РИА Новости. Житель Московской области, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, был задержан на территории Сочи с тушей мёртвого дельфина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Поясняется, что правоохранители сочинского УВД опознали мужчину в социальных сетях, на видео он двигается к подъезду жилого жома, а в руках держит мертвого дельфина. "Оперативники установили его личность и выяснили, что 40-летний житель Московской области находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину по месту его временного проживания в Адлере. В настоящее время задержанный заключен под стражу", - сказано в сообщении краевого главка МВД. Как уточнили РИА Новости в полиции, мёртвого дельфина, которого нес мужчина в дом, ранее выбросило на берег. Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет передан "инициатору розыска".
https://ria.ru/20231113/narkotiki-1909177097.html
https://ria.ru/20240418/delfiny-1940748810.html
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происшествия, московская область (подмосковье), сочи, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сочи, Россия, Специальная военная операция на Украине
В Сочи поймали гулявшего с мертвым дельфином мужчину, который был в розыске

В Сочи задержали жителя Подмосковья, который был в розыске, с мертвым дельфином

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 25 апр – РИА Новости. Житель Московской области, находящийся в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, был задержан на территории Сочи с тушей мёртвого дельфина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Поясняется, что правоохранители сочинского УВД опознали мужчину в социальных сетях, на видео он двигается к подъезду жилого жома, а в руках держит мертвого дельфина.
"Оперативники установили его личность и выяснили, что 40-летний житель Московской области находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину по месту его временного проживания в Адлере.
В настоящее время задержанный заключен под стражу", - сказано в сообщении краевого главка МВД.
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Как уточнили РИА Новости в полиции, мёртвого дельфина, которого нес мужчина в дом, ранее выбросило на берег.
Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет передан "инициатору розыска".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СочиРоссия
 
 
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