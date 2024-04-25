https://ria.ru/20240425/yamayka-1942314303.html

МИД Ямайки объявил о планах стать республикой к 2025 году

МИД Ямайки объявил о планах стать республикой к 2025 году - РИА Новости, 25.04.2024

МИД Ямайки объявил о планах стать республикой к 2025 году

Правительство Ямайки планирует провести реформы до следующих всеобщих выборов 2025 года, чтобы выйти из-под номинальной власти британского монарха Карла III и... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:05

2024-04-25T17:05

2024-04-25T17:05

в мире

ямайка

великобритания

содружество наций

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство Ямайки планирует провести реформы до следующих всеобщих выборов 2025 года, чтобы выйти из-под номинальной власти британского монарха Карла III и стать республикой, заявил замминистра иностранных дел Ямайки Алландо Терелонг. "Мы по-прежнему надеемся, что к 2025 году мы завершим эти реформы и избавимся от британского монарха как главы нашей демократии... Несмотря на то что он является номинальным главой, реальная власть принадлежит правительству Ямайки и народу Ямайки", – заявил он в интервью газете Independent. По его словам, так они смогут отдать честь предкам, которые подвергались жестокости и порабощению со стороны Великобритании. "Мы в долгу перед создателями нашей конституции, перед работой, проделанной нашими национальными героями, чтобы Ямайка сейчас была поистине освобожденной и независимой", – добавил он. Чтобы стать республикой, Ямайка должна представить новый проект конституции на одобрение обеим палатами местного парламента, после чего будет проведен референдум о статусе страны, напоминает издание, ссылаясь на министра по правовым и конституционным вопросам Марлен Малаху Форте. Как добавляет Терелонг, Ямайка также пытается добиться от Британии снятия визовых ограничений для граждан острова с учетом исторических их связей. На сегодняшний день это единственная страна с формальной властью британского монарха, жители которой вынуждены просить визу для въезда в Великобританию. По словам министра, в качестве начального компромисса по этому вопросу могло бы стать разрешение на безвизовый въезд для представителей творческих профессий, бизнесменов и членов правительства. Ранее Малаху Форте заявила, что рабовладельческое прошлое Великобритании, неспособность страны принести извинения за скандалы с неправомерными депортациями поспособствовали желанию Ямайки стать независимой республикой. Согласно конституции Ямайки, исполнительная власть в Ямайке осуществляется от имени британского монарха генерал-губернатором. Генерал-губернатор обладает всеми его полномочиями во время его отсутствия на Ямайке. Кандидатуру генерал-губернатора монарху представляет премьер-министр Ямайки. В 2022 году во время тура по Карибскому морю принц Уильям, ныне наследник британского престола, признал наличие проблемы работорговли в прошлом, но не принес извинений. Ямайка является членом Британского Содружества. Содружество наций - это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.

https://ria.ru/20230504/velikobritaniya-1869561626.html

https://ria.ru/20220911/nezavisimost-1816027533.html

https://ria.ru/20220910/britaniya-1815803922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ямайка, великобритания, содружество наций