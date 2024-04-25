https://ria.ru/20240425/wnp-1942298542.html

Их тысячи. В Польше пришли в ужас из-за хода России по Украине

Их тысячи. В Польше пришли в ужас из-за хода России по Украине - РИА Новости, 25.04.2024

Их тысячи. В Польше пришли в ужас из-за хода России по Украине

Модернизированная российская техники доставляет много проблем Вооруженными силами Украины, пишет польское издание WNP. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:22

2024-04-25T16:22

2024-04-25T16:22

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Модернизированная российская техники доставляет много проблем Вооруженными силами Украины, пишет польское издание WNP."По западным (скорее всего, неполным) данным, на складах российской армии может находиться примерно десять тысяч танков", — говорится в материале.Журналисты указали, что у российских военных довольно много техники находится в резервах, а после ее модернизации она доставляет много проблем украинским войскам.Обозреватели посетовали, что пока Россия может снабжать свою армию множеством количеством различного вооружения, Польша и другие западные союзники Украины могут поставить стране лишь небольшое число единиц необходимого военного оборудования."Русские уже давно пришли к выводу, что важное значение имеют не только современные технологии, но и количество техники, поэтому старые образцы вооружения и дальше будут отправляться на украинский фронте", — подчеркнули авторы статьи.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240425/vsu-1942262231.html

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