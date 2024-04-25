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Их тысячи. В Польше пришли в ужас из-за хода России по Украине - РИА Новости, 25.04.2024
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16:22 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/wnp-1942298542.html
Их тысячи. В Польше пришли в ужас из-за хода России по Украине
Их тысячи. В Польше пришли в ужас из-за хода России по Украине - РИА Новости, 25.04.2024
Их тысячи. В Польше пришли в ужас из-за хода России по Украине
Модернизированная российская техники доставляет много проблем Вооруженными силами Украины, пишет польское издание WNP. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:22
2024-04-25T16:22
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Модернизированная российская техники доставляет много проблем Вооруженными силами Украины, пишет польское издание WNP."По западным (скорее всего, неполным) данным, на складах российской армии может находиться примерно десять тысяч танков", — говорится в материале.Журналисты указали, что у российских военных довольно много техники находится в резервах, а после ее модернизации она доставляет много проблем украинским войскам.Обозреватели посетовали, что пока Россия может снабжать свою армию множеством количеством различного вооружения, Польша и другие западные союзники Украины могут поставить стране лишь небольшое число единиц необходимого военного оборудования."Русские уже давно пришли к выводу, что важное значение имеют не только современные технологии, но и количество техники, поэтому старые образцы вооружения и дальше будут отправляться на украинский фронте", — подчеркнули авторы статьи.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240425/vsu-1942262231.html
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украина, польша, россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Украина, Польша, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Их тысячи. В Польше пришли в ужас из-за хода России по Украине

WNP: модернизированная техника ВС России доставляет много проблем ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Модернизированная российская техники доставляет много проблем Вооруженными силами Украины, пишет польское издание WNP.
«
"По западным (скорее всего, неполным) данным, на складах российской армии может находиться примерно десять тысяч танков", — говорится в материале.
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Обозреватели посетовали, что пока Россия может снабжать свою армию множеством количеством различного вооружения, Польша и другие западные союзники Украины могут поставить стране лишь небольшое число единиц необходимого военного оборудования.
«
"Русские уже давно пришли к выводу, что важное значение имеют не только современные технологии, но и количество техники, поэтому старые образцы вооружения и дальше будут отправляться на украинский фронте", — подчеркнули авторы статьи.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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