"На запад". В Германии раскрыли, что ждет ВСУ после прорыва ВС России
Welt: российские военные пойдут дальше на запад Украины после Очеретино
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские силы пойдут дальше на запад Украины после удержания Очеретино, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
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"Если русские смогут удержать Очеретино, это будет для них успехом, потому что тогда появляется возможность развивать атаки дальше на запад. И тогда в качестве целей могут быть обозначены такие места, как Покровск, Константиновка, Краматорск, Славянск", — указал он.
Ваннер также отметил, что Очеретино считалось центральным столпом в линии обороны ВСУ, и сейчас украинцы пытаются понять, как они лишились столь важной позиции.
Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.