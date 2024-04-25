https://ria.ru/20240425/welt-1942219482.html

"На запад". В Германии раскрыли, что ждет ВСУ после прорыва ВС России

"На запад". В Германии раскрыли, что ждет ВСУ после прорыва ВС России - РИА Новости, 25.04.2024

"На запад". В Германии раскрыли, что ждет ВСУ после прорыва ВС России

Российские силы пойдут дальше на запад Украины после удержания Очеретино, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:10

2024-04-25T11:10

2024-04-25T11:10

в мире

донецкая народная республика

германия

авдеевка

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские силы пойдут дальше на запад Украины после удержания Очеретино, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Если русские смогут удержать Очеретино, это будет для них успехом, потому что тогда появляется возможность развивать атаки дальше на запад. И тогда в качестве целей могут быть обозначены такие места, как Покровск, Константиновка, Краматорск, Славянск", — указал он.Ваннер также отметил, что Очеретино считалось центральным столпом в линии обороны ВСУ, и сейчас украинцы пытаются понять, как они лишились столь важной позиции.Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в населенный пункт и подняли российские флаги в его центре.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

https://ria.ru/20240425/forbes-1942205805.html

https://ria.ru/20240425/territorii-1942196553.html

донецкая народная республика

германия

авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, германия, авдеевка, владимир рогов, вооруженные силы украины