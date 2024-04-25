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Госдеп анонсировал переговоры о выводе американских войск из Нигера - РИА Новости, 25.04.2024
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04:26 25.04.2024 (обновлено: 04:49 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/vyvod-1942176747.html
Госдеп анонсировал переговоры о выводе американских войск из Нигера
Госдеп анонсировал переговоры о выводе американских войск из Нигера - РИА Новости, 25.04.2024
Госдеп анонсировал переговоры о выводе американских войск из Нигера
Представители США и Нигера 25 апреля проведут встречу, которая послужит началом диалога об упорядоченном выводе американских сил из африканской страны, сообщила РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T04:26
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Представители США и Нигера 25 апреля проведут встречу, которая послужит началом диалога об упорядоченном выводе американских сил из африканской страны, сообщила в среду вечером пресс-служба госдепартамента."В рамках продолжающихся переговоров правительства США с Национальным комитетом по защите родины посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман… представляющий Африканское командование ВС США, 25 апреля встретятся с представителями Комитета в Ниамее, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера", — заявило дипломатическое ведомство США.В продолжение предстоящих контактов, как следует из заявления, представители Пентагона и генштаба США 29 апреля проведут дополнительные встречи с коллегами из Нигера "в целях координации процесса вывода американских войск на основе принципов прозрачности и взаимного уважения".Как отметили в госдепе, в рамках дискуссий, продолжающихся с 2023 года, США не смогли достичь договоренности с новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности, которое учитывало бы интересы обеих сторон.
https://ria.ru/20240425/niger-1942175416.html
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в мире, сша, нигер, государственный департамент сша, ниамей, министерство обороны сша
В мире, США, Нигер, Государственный департамент США, Ниамей, Министерство обороны США
Госдеп анонсировал переговоры о выводе американских войск из Нигера

Госдеп анонсировал начало переговоров о выводе сил США из Нигера на 25 апреля

© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные во время учений в Нигере
Американские военные во время учений в Нигере
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment Command
Американские военные во время учений в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Представители США и Нигера 25 апреля проведут встречу, которая послужит началом диалога об упорядоченном выводе американских сил из африканской страны, сообщила в среду вечером пресс-служба госдепартамента.
"В рамках продолжающихся переговоров правительства США с Национальным комитетом по защите родины посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман… представляющий Африканское командование ВС США, 25 апреля встретятся с представителями Комитета в Ниамее, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера", — заявило дипломатическое ведомство США.
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В продолжение предстоящих контактов, как следует из заявления, представители Пентагона и генштаба США 29 апреля проведут дополнительные встречи с коллегами из Нигера "в целях координации процесса вывода американских войск на основе принципов прозрачности и взаимного уважения".
Как отметили в госдепе, в рамках дискуссий, продолжающихся с 2023 года, США не смогли достичь договоренности с новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности, которое учитывало бы интересы обеих сторон.
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26 марта, 23:07
 
В миреСШАНигерГосударственный департамент СШАНиамейМинистерство обороны США
 
 
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