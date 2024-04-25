https://ria.ru/20240425/vyvod-1942176747.html

Госдеп анонсировал переговоры о выводе американских войск из Нигера

Госдеп анонсировал переговоры о выводе американских войск из Нигера - РИА Новости, 25.04.2024

Госдеп анонсировал переговоры о выводе американских войск из Нигера

Представители США и Нигера 25 апреля проведут встречу, которая послужит началом диалога об упорядоченном выводе американских сил из африканской страны, сообщила РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T04:26

2024-04-25T04:26

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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Представители США и Нигера 25 апреля проведут встречу, которая послужит началом диалога об упорядоченном выводе американских сил из африканской страны, сообщила в среду вечером пресс-служба госдепартамента."В рамках продолжающихся переговоров правительства США с Национальным комитетом по защите родины посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман… представляющий Африканское командование ВС США, 25 апреля встретятся с представителями Комитета в Ниамее, чтобы начать обсуждение упорядоченного и ответственного вывода американских войск из Нигера", — заявило дипломатическое ведомство США.В продолжение предстоящих контактов, как следует из заявления, представители Пентагона и генштаба США 29 апреля проведут дополнительные встречи с коллегами из Нигера "в целях координации процесса вывода американских войск на основе принципов прозрачности и взаимного уважения".Как отметили в госдепе, в рамках дискуссий, продолжающихся с 2023 года, США не смогли достичь договоренности с новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности, которое учитывало бы интересы обеих сторон.

https://ria.ru/20240425/niger-1942175416.html

https://ria.ru/20240326/dialog-1936054075.html

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