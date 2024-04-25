Рейтинг@Mail.ru
Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:07 25.04.2024 (обновлено: 17:12 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/vystavka-1942315101.html
Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей
Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей - РИА Новости, 25.04.2024
Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей
Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей, юбилейным гостем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:07
2024-04-25T17:12
выставка-форум "россия"
томская область
орел
томск
владимир мазур
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942314094_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_260de8655c81e233bccb782ee843b8aa.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей, юбилейным гостем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей, сообщила пресс-служба выставки. "Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру", - сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова Юбилейным гостям вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области, рассказала пресс-служба. "На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", - сказала Ольга Лутова. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240422/vystavka-1941490355.html
томская область
орел
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942314094_107:0:1927:1365_1920x0_80_0_0_e0e7e53f03632fa893a005b564c946fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томская область, орел, томск, владимир мазур, общество
Выставка-форум "Россия", Томская область, Орел, Томск, Владимир Мазур, Общество
Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей

Выставку-форум "Россия" посетили уже 11 миллионов гостей

© Фото : Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"Награждение 11-миллионного посетителя выставки "Россия"
Награждение 11-миллионного посетителя выставки Россия - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"
Награждение 11-миллионного посетителя выставки "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей, юбилейным гостем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей, сообщила пресс-служба выставки.
"Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру", - сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова
© Фото : Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"Награждение 11-миллионного посетителя выставки "Россия"
Награждение 11-миллионного посетителя выставки Россия - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"
Награждение 11-миллионного посетителя выставки "Россия"
Юбилейным гостям вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области, рассказала пресс-служба.
"На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", - сказала Ольга Лутова.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Выставка Россия. Шествие Искусство цирка
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
22 апреля, 17:08
 
Выставка-форум "Россия"Томская областьОрелТомскВладимир МазурОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала