https://ria.ru/20240425/vystavka-1942315101.html

Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей

Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей - РИА Новости, 25.04.2024

Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей

Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей, юбилейным гостем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:07

2024-04-25T17:07

2024-04-25T17:12

выставка-форум "россия"

томская область

орел

томск

владимир мазур

общество

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей, юбилейным гостем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей, сообщила пресс-служба выставки. "Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру", - сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова Юбилейным гостям вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области, рассказала пресс-служба. "На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", - сказала Ольга Лутова. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

https://ria.ru/20240422/vystavka-1941490355.html

томская область

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

томская область, орел, томск, владимир мазур, общество