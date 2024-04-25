Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей
Выставку-форум "Россия" посетили уже 11 миллионов гостей
© Фото : Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"Награждение 11-миллионного посетителя выставки "Россия"
© Фото : Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"
Награждение 11-миллионного посетителя выставки "Россия"
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Выставку "Россия" посетили 11 миллионов гостей, юбилейным гостем стала Ольга Лутова из города Орел Томской области, приехавшая на выставку со своей семьей, сообщила пресс-служба выставки.
"Сегодня на выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки Соня и Лера получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору этого региона Владимиру Мазуру", - сказала генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова
© Фото : Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"Награждение 11-миллионного посетителя выставки "Россия"
© Фото : Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"
Награждение 11-миллионного посетителя выставки "Россия"
Юбилейным гостям вручили сертификат на четырехдневное путешествие в "Изумрудный" Томск от дирекции выставки "Россия" и администрации Томской области, рассказала пресс-служба.
"На выставку мы приехали из Орловской области. Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать", - сказала Ольга Лутова.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
22 апреля, 17:08