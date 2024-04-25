https://ria.ru/20240425/vystavka-1941984580.html

Новые женщины: в Музее Москвы открылась главная выставка года

Выставка "Новые женщины" в Музее Москвы

Новые женщины: в Музее Москвы открылась главная выставка года

Революционерка, ткачиха, метростроевка, жена инженера, художница — после революции у женщин появилось множество социальных ролей. Воплощались феминистские мечты РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:00

2024-04-25T08:00

2024-04-25T13:49

культура

музей москвы

музеи

куда сходить

что посмотреть

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941955456_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_2f01167754465821efb2c47aacb878c2.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Революционерка, ткачиха, метростроевка, жена инженера, художница — после революции у женщин появилось множество социальных ролей. Воплощались феминистские мечты о равноправии, строительстве нового общества, менялись быт и мода. Этой теме посвящена самая масштабная в этому году выставка Музея Москвы "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х". О том, как организована экспозиция, что представлено и почему это стоит увидеть, — в материале РИА Новости.Тема и экспонаты"Выставка делает шаг для понимания того переворота, который произошел с женщиной и ее социальной ролью после Октябрьской революции. Эту трансформацию, личные истории москвичек мы и постарались показать", — говорит директор музея Анна Трапкова.Более двух тысяч экспонатов: живопись, плакаты, монументальные, лоскутные и вышитые панно, скульптуры из более 25 российских музеев и частных коллекций. В том числе — работы Казимира Малевича, Александра Дейнеки, Александра Лабаса, Александра Тышлера, Константина Юона, Петра Кончаловского, Ильи Машкова.Выставочные залы стилизованы под городские пространства — улицы, площади, проспекты. На экранах — документальная хроника рабочих будней 1920—1930-х.От общего к частномуВ Москве активно возрождалась текстильная промышленность и формировалась швейная. В этих важных для экономики отраслях трудились москвички. В честь текстильщиц назвали главный советских женский журнал "Работница". По обложкам интересно проследить, на каких героинь равнялась страна.Из каждого зала есть вход в небольшие комнаты — "квартиры" (на стенах даже указан точный исторический адрес) известных художниц, которые придумывали росписи по ткани и модели одежды. Это Вера Мухина (не все знают, что автор знаменитой скульптуры "Рабочий и колхозница" создавала дизайн шляпок и костюмов), Людмила Маяковская, сестра поэта, возглавлявшая аэрографическую мастерскую на фабрике Трехгорной Мануфактуры, Маргарита Иноземцева — ученица Юона и Коровина, Валентина Ходасевич, работавшая в журнале "Искусство одеваться". В оформлении этих частных камерных пространств прослеживаются истории их хозяек, там выставлены их личные вещи, образцы творчества. В комнате актрисы Любови Орловой, сыгравшей эталонную ткачиху, — большие зеркала с подсветкой, как в гримерной, афиши фильмов.Московское дноПервый зал — пролог, где собраны выразительные портреты представительниц разных социальных слоев 1920—1930-х. В разделе "Женщина и революция" — очень эмоциональная картина: покушение Фанни Каплан на Ленина. Яркий двуязычный плакат "Красная Москва — сердце пролетарской революции" приглашает посетить социалистическую столицу.В разделе НЭПа — рыночная московская толчея, богемные женщины. Есть зал о борьбе с проституцией. "Ленин проституцию не осуждал, он считал, что это женщина в беде, и советская власть должна ей помочь. Обвинять надо не ее, а капиталистов, которые на дно утягивают. В картина Федора Богородского "Московское дно" именно такая позиция. Герои — такие молодые пролетарии, которые, может быть, еще возьмутся за ум", — рассказывает куратор выставки Надежда Плунгян.Работа Серафимы Рянгиной "Жена" — зарисовка на бытовую тему. "Тут все понятно, рабочий переехал в город, устроился и завел себе другую женщину. Приезжает супруга с тюками, ребенком. И что делать этой недавней крестьянке, внезапно выброшенной на улицу? Тут и социальная проблема, и некая назидательность. Удивительная документальность и очень высокое качество живописи", — отмечает куратор.Девушка в красной косынкеЗал "Жизнь работницы" — это эстетика конструктивизма и индустриальная романтика. В концептуальной картине Константина Юона работница навещает мать в деревне. Городская девушка новой формации смотрится совершенно инородной на фоне старого быта — мещанских слоников на комоде, кружевных салфеточек. "Раздел "Ударницы" посвящен усовершенствованной работнице. Это некая уже сверхженщина, с середины 1930-х она превращается в нового человека. Двойная, тройная нагрузка на ее плечи ложится. Это такая магистральная героиня государства", — поясняет Надежда Плунгян.Рядом с картиной Константина Истомина, на которой изображена метростроевка, цитата труженицы о том, что они с шиком носили шахтерские шляпы и огромные, неудобные комбинезоны."Важный комментарий к этому залу — скульптурный портрет работницы. Это та самая комсомолка через 20 лет. Тяжелый индустриальный труд состарил ее, но от нее исходит какая-то глубина, сияние. Есть ощущение, что она — часть истории, может быть, созидает ее", — добавляет куратор.Жить стало лучшеВ разделе "Жить стало лучше", названном фразой Сталина, — плакат: новая женщина середины 1930-х произносит речь с трибуны, голосует, держит санитарную оборону, проектирует здания. Она и трактористка, и текстильщица, но появляется и выступает на первый план материнство.Движение "Жены инженеров" организовал Серго Орджоникидзе. Его бюст — единственный мужской портрет в экспозиции. В этом зале выставлена также ленточка с траурного венка общества "Жен инженеров" с похорон наркома, застрелившегося в 1938-м. "Он абсолютно деполитизировал советское женское движение, превратил его в благотворительную организацию жен ответственных служащих, которые улучшают по мере сил жизнь рабочих", — уточняет куратор.Художники конца 1930-х изображали современную женщину и как некую античную богиню. Так, Сергей Герасимов написал трех летчиц, героев Советского Союза Осипенко, Гризодубову и Раскову не в форме, а в платьях из легкого крепдешина. Они идут по полю, как советские Венеры.В разделе "Закулисой" — немагистральные образы: интеллигенция, богема, выходцы из дворян, духовенство. Они вроде бы лишние в этой конструкции времени, но без них картина эпохи была бы неполной. "Центральный образ здесь — "Схиигуменья Фамарь" Павла Корина с его недописанной работы середины 1930-х "Русь уходящая". Ее арестовали, через несколько лет она вернулась из ссылки. Художник написал ее совсем незадолго до смерти", — рассказала Надежда Плунгян.Выставку "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х", которая открыта до 25 августа, можно посмотреть и без экскурсовода — на стенах в каждом разделе размещена достаточно полная информация. На посещение экспозиции стоит выделить часа два.

https://ria.ru/20240405/vystavka-1937903676.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

музей москвы, музеи, куда сходить , что посмотреть , москва