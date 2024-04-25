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Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании - РИА Новости, 25.04.2024
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09:40 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/vuzy-1942198653.html
Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании
Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании - РИА Новости, 25.04.2024
Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании
Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с официальным визитом в Республике Узбекистан, в ходе поездки были подписаны... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:40
2024-04-25T09:40
пермский край
узбекистан
бухара
дмитрий махонин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с официальным визитом в Республике Узбекистан, в ходе поездки были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Одной из целей поездки стало укрепление сотрудничества Пермского края и Узбекистана в сфере образования. Так, представители Пермского края встретились в Бухаре с ректорами сузов и вузов медицинского профиля, а также нефтегазовой, педагогической, дорожной, туристическо-культурной специализаций. "Взаимодействие с Узбекистаном в образовании и науке позволит готовить востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики двух стран. Например, профильные вузы региона готовы к приему абитуриентов Республики Узбекистан в качестве студентов и ординаторов медицинского университета и фармакадемии, а также на педагогические и технические специальности", – цитирует пресс-служба Махонина. Руководители образовательных учреждений поблагодарили губернатора Пермского края и членов делегации за визит и выразили готовность к совместному сотрудничеству, в том числе в рамках обмена студентами. При этом губернатор сообщил, что во время переговоров стороны договорились о совместном проведении конкурса студенческих стартапов с Бухарским инженерно-технологический институтом. "Сильная сторона вузов Узбекистана – доведение научно-технологических разработок до внедрения их на производство, и мы можем в этом сотрудничать. Кроме того, образовательные учреждения технологических профилей отметили готовность работать в рамках кампуса международного уровня, разрабатывать совместные программы и их реализовывать. Также планируем провести дистанционные совместные занятия с Бухарским колледжем по туризму и культурному наследию", – подчеркнул глава Прикамья. Еще во время визита в Узбекистан вузы Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Узбекистана. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о взаимодействии с Бухарским государственным университетом. Кроме того, ПГГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с Бухарским государственным пединститутом. Кроме того, еще одно соглашение заключено с Бухарским медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино. Между тем, пермский медуниверситет и мединститут в Бухаре уже тесно сотрудничают несколько лет, в том числе в рамках обмена студентами. Помимо этого, соглашение о сотрудничестве было заключено между Пермской государственной фармацевтической академией и Ташкентским фармацевтическим институтом. По итогам визита в образовательные учреждения губернатор Пермского края высоко оценил готовность сотрудничества региона с этой страной. Он отметил, что в настоящий момент нужно создать дорожную карту по всем направлениям взаимодействия с узбекскими вузами и колледжами.
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пермский край, узбекистан, бухара, дмитрий махонин
Пермский край, Узбекистан, Бухара, Дмитрий Махонин
Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании

Пермские вузы заключили соглашения с учреждениями образования в Узбекистане

© РИА Новости / Евгений БиятовСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Студенты на лекции . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с официальным визитом в Республике Узбекистан, в ходе поездки были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Одной из целей поездки стало укрепление сотрудничества Пермского края и Узбекистана в сфере образования. Так, представители Пермского края встретились в Бухаре с ректорами сузов и вузов медицинского профиля, а также нефтегазовой, педагогической, дорожной, туристическо-культурной специализаций.
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"Взаимодействие с Узбекистаном в образовании и науке позволит готовить востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики двух стран. Например, профильные вузы региона готовы к приему абитуриентов Республики Узбекистан в качестве студентов и ординаторов медицинского университета и фармакадемии, а также на педагогические и технические специальности", – цитирует пресс-служба Махонина.
Руководители образовательных учреждений поблагодарили губернатора Пермского края и членов делегации за визит и выразили готовность к совместному сотрудничеству, в том числе в рамках обмена студентами.
При этом губернатор сообщил, что во время переговоров стороны договорились о совместном проведении конкурса студенческих стартапов с Бухарским инженерно-технологический институтом.
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"Сильная сторона вузов Узбекистана – доведение научно-технологических разработок до внедрения их на производство, и мы можем в этом сотрудничать. Кроме того, образовательные учреждения технологических профилей отметили готовность работать в рамках кампуса международного уровня, разрабатывать совместные программы и их реализовывать. Также планируем провести дистанционные совместные занятия с Бухарским колледжем по туризму и культурному наследию", – подчеркнул глава Прикамья.
Еще во время визита в Узбекистан вузы Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Узбекистана.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о взаимодействии с Бухарским государственным университетом. Кроме того, ПГГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с Бухарским государственным пединститутом.
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Кроме того, еще одно соглашение заключено с Бухарским медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино. Между тем, пермский медуниверситет и мединститут в Бухаре уже тесно сотрудничают несколько лет, в том числе в рамках обмена студентами.
Помимо этого, соглашение о сотрудничестве было заключено между Пермской государственной фармацевтической академией и Ташкентским фармацевтическим институтом.
По итогам визита в образовательные учреждения губернатор Пермского края высоко оценил готовность сотрудничества региона с этой страной.
Он отметил, что в настоящий момент нужно создать дорожную карту по всем направлениям взаимодействия с узбекскими вузами и колледжами.
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Пермский крайУзбекистанБухараДмитрий Махонин
 
 
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