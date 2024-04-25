https://ria.ru/20240425/vuzy-1942198653.html
Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании
Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании - РИА Новости, 25.04.2024
Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании
Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с официальным визитом в Республике Узбекистан, в ходе поездки были подписаны... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:40
2024-04-25T09:40
2024-04-25T09:40
пермский край
узбекистан
бухара
дмитрий махонин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с официальным визитом в Республике Узбекистан, в ходе поездки были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Одной из целей поездки стало укрепление сотрудничества Пермского края и Узбекистана в сфере образования. Так, представители Пермского края встретились в Бухаре с ректорами сузов и вузов медицинского профиля, а также нефтегазовой, педагогической, дорожной, туристическо-культурной специализаций. "Взаимодействие с Узбекистаном в образовании и науке позволит готовить востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики двух стран. Например, профильные вузы региона готовы к приему абитуриентов Республики Узбекистан в качестве студентов и ординаторов медицинского университета и фармакадемии, а также на педагогические и технические специальности", – цитирует пресс-служба Махонина. Руководители образовательных учреждений поблагодарили губернатора Пермского края и членов делегации за визит и выразили готовность к совместному сотрудничеству, в том числе в рамках обмена студентами. При этом губернатор сообщил, что во время переговоров стороны договорились о совместном проведении конкурса студенческих стартапов с Бухарским инженерно-технологический институтом. "Сильная сторона вузов Узбекистана – доведение научно-технологических разработок до внедрения их на производство, и мы можем в этом сотрудничать. Кроме того, образовательные учреждения технологических профилей отметили готовность работать в рамках кампуса международного уровня, разрабатывать совместные программы и их реализовывать. Также планируем провести дистанционные совместные занятия с Бухарским колледжем по туризму и культурному наследию", – подчеркнул глава Прикамья. Еще во время визита в Узбекистан вузы Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Узбекистана. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о взаимодействии с Бухарским государственным университетом. Кроме того, ПГГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с Бухарским государственным пединститутом. Кроме того, еще одно соглашение заключено с Бухарским медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино. Между тем, пермский медуниверситет и мединститут в Бухаре уже тесно сотрудничают несколько лет, в том числе в рамках обмена студентами. Помимо этого, соглашение о сотрудничестве было заключено между Пермской государственной фармацевтической академией и Ташкентским фармацевтическим институтом. По итогам визита в образовательные учреждения губернатор Пермского края высоко оценил готовность сотрудничества региона с этой страной. Он отметил, что в настоящий момент нужно создать дорожную карту по всем направлениям взаимодействия с узбекскими вузами и колледжами.
https://ria.ru/20240424/ekzameny-1942004495.html
https://ria.ru/20231013/kampus-1902475727.html
https://ria.ru/20231009/kontseptsii-1901579126.html
https://na.ria.ru/20240422/vuz-1941022870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, узбекистан, бухара, дмитрий махонин
Пермский край, Узбекистан, Бухара, Дмитрий Махонин
Пермский край и Узбекистан согласовали сотрудничество в сфере образовании
Пермские вузы заключили соглашения с учреждениями образования в Узбекистане
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с официальным визитом в Республике Узбекистан, в ходе поездки были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Одной из целей поездки стало укрепление сотрудничества Пермского края и Узбекистана в сфере образования. Так, представители Пермского края встретились в Бухаре с ректорами сузов и вузов медицинского профиля, а также нефтегазовой, педагогической, дорожной, туристическо-культурной специализаций.
"Взаимодействие с Узбекистаном в образовании и науке позволит готовить востребованных специалистов для ключевых отраслей экономики двух стран. Например, профильные вузы региона готовы к приему абитуриентов Республики Узбекистан в качестве студентов и ординаторов медицинского университета и фармакадемии, а также на педагогические и технические специальности", – цитирует пресс-служба Махонина.
Руководители образовательных учреждений поблагодарили губернатора Пермского края и членов делегации за визит и выразили готовность к совместному сотрудничеству, в том числе в рамках обмена студентами.
При этом губернатор сообщил, что во время переговоров стороны договорились о совместном проведении конкурса студенческих стартапов с Бухарским инженерно-технологический институтом.
"Сильная сторона вузов Узбекистана – доведение научно-технологических разработок до внедрения их на производство, и мы можем в этом сотрудничать. Кроме того, образовательные учреждения технологических профилей отметили готовность работать в рамках кампуса международного уровня, разрабатывать совместные программы и их реализовывать. Также планируем провести дистанционные совместные занятия с Бухарским колледжем по туризму и культурному наследию", – подчеркнул глава Прикамья.
Еще во время визита в Узбекистан вузы Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с образовательными учреждениями Узбекистана.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет заключил меморандум о взаимодействии с Бухарским государственным университетом. Кроме того, ПГГПУ подписал соглашение о сотрудничестве с Бухарским государственным пединститутом.
Кроме того, еще одно соглашение заключено с Бухарским медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино. Между тем, пермский медуниверситет и мединститут в Бухаре уже тесно сотрудничают несколько лет, в том числе в рамках обмена студентами.
Помимо этого, соглашение о сотрудничестве было заключено между Пермской государственной фармацевтической академией и Ташкентским фармацевтическим институтом.
По итогам визита в образовательные учреждения губернатор Пермского края высоко оценил готовность сотрудничества региона с этой страной.
Он отметил, что в настоящий момент нужно создать дорожную карту по всем направлениям взаимодействия с узбекскими вузами и колледжами.