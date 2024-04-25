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ВСУ в ярости. На Западе рассказали, как Россия вывела из себя Киев - РИА Новости, 25.04.2024
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22:28 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/vsu-1942377183.html
ВСУ в ярости. На Западе рассказали, как Россия вывела из себя Киев
ВСУ в ярости. На Западе рассказали, как Россия вывела из себя Киев - РИА Новости, 25.04.2024
ВСУ в ярости. На Западе рассказали, как Россия вывела из себя Киев
Российские военные нанесли крупное поражение ВСУ, значительно продвинувшись в зоне специальной операции в последние недели, заявил британский аналитик Александр РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T22:28
2024-04-25T22:28
в мире
донбасс
авдеевка
вооруженные силы украины
марьинка (днр)
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли крупное поражение ВСУ, значительно продвинувшись в зоне специальной операции в последние недели, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Как отметил эксперт, украинские войска потеряли контроль над значительным количеством поселений в Донбассе за несколько недель боев."Это полный разгром, крупное поражение для ВСУ. Можно понять, почему в результате происходящих на фронте событий возникает беспокойство, недовольство и гнев у украинских солдат", — рассуждает Меркурис.Российская армия, разбив наступающие силы противника летом-осенью прошлого года, нанесла затем чувствительные контрудары и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и ряд других поселений в Донбассе.
https://ria.ru/20240425/plan-1942365231.html
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в мире, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины, марьинка (днр), россия
В мире, Донбасс, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Марьинка (ДНР), Россия
ВСУ в ярости. На Западе рассказали, как Россия вывела из себя Киев

Британский эксперт Меркурис: ВСУ вне себя от стремительного наступления РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли крупное поражение ВСУ, значительно продвинувшись в зоне специальной операции в последние недели, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Как отметил эксперт, украинские войска потеряли контроль над значительным количеством поселений в Донбассе за несколько недель боев.
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"Это полный разгром, крупное поражение для ВСУ. Можно понять, почему в результате происходящих на фронте событий возникает беспокойство, недовольство и гнев у украинских солдат", — рассуждает Меркурис.
Российская армия, разбив наступающие силы противника летом-осенью прошлого года, нанесла затем чувствительные контрудары и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и ряд других поселений в Донбассе.
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