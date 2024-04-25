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Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино - РИА Новости, 25.04.2024
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16:13 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/vsu-1942296147.html
Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино
Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино - РИА Новости, 25.04.2024
Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино
ВСУ стремительно потеряли позиции под населенным пунктом Очеретино в Донбассе, заявил киевский политолог Руслан Бортник в беседе с отставным полковником СБУ... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:13
2024-04-25T16:13
в мире
киев
донецкая народная республика
россия
руслан бортник
олег стариков
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВСУ стремительно потеряли позиции под населенным пунктом Очеретино в Донбассе, заявил киевский политолог Руслан Бортник в беседе с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым."Это было достаточно неожиданно и резко по сравнению с предыдущим ходом боевых действий. &lt;…&gt; Возможны ли вот такие осыпания, как в Очеретино, еще на других участках фронта?" — спросил Бортник у Старикова.По мнению экс-полковника СБУ, провал украинских войск на этом участке может спровоцировать оперативно-тактические проблемы для Киева. Если ВСУ продолжат сдавать позиции, западные партнеры начнут задавать неудобные вопросы."Они скажут: "Зачем вам давать оружие, если вы не можете удержать противника?" — полагает Стариков.Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.
https://ria.ru/20240425/sholts-1942217558.html
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киев
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в мире, киев, донецкая народная республика, россия, руслан бортник, олег стариков, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Руслан Бортник, Олег Стариков, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино

Киевский политолог: ВСУ резко и неожиданно потеряли позиции под Очеретино

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВСУ стремительно потеряли позиции под населенным пунктом Очеретино в Донбассе, заявил киевский политолог Руслан Бортник в беседе с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым.
"Это было достаточно неожиданно и резко по сравнению с предыдущим ходом боевых действий. <…> Возможны ли вот такие осыпания, как в Очеретино, еще на других участках фронта?" — спросил Бортник у Старикова.
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По мнению экс-полковника СБУ, провал украинских войск на этом участке может спровоцировать оперативно-тактические проблемы для Киева. Если ВСУ продолжат сдавать позиции, западные партнеры начнут задавать неудобные вопросы.
"Они скажут: "Зачем вам давать оружие, если вы не можете удержать противника?" — полагает Стариков.
Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.
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В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаРоссияРуслан БортникОлег СтариковВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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