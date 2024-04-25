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Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино
Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино - РИА Новости, 25.04.2024
Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино
ВСУ стремительно потеряли позиции под населенным пунктом Очеретино в Донбассе, заявил киевский политолог Руслан Бортник в беседе с отставным полковником СБУ... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:13
2024-04-25T16:13
2024-04-25T16:13
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ВСУ стремительно потеряли позиции под населенным пунктом Очеретино в Донбассе, заявил киевский политолог Руслан Бортник в беседе с отставным полковником СБУ Олегом Стариковым."Это было достаточно неожиданно и резко по сравнению с предыдущим ходом боевых действий. <…> Возможны ли вот такие осыпания, как в Очеретино, еще на других участках фронта?" — спросил Бортник у Старикова.По мнению экс-полковника СБУ, провал украинских войск на этом участке может спровоцировать оперативно-тактические проблемы для Киева. Если ВСУ продолжат сдавать позиции, западные партнеры начнут задавать неудобные вопросы."Они скажут: "Зачем вам давать оружие, если вы не можете удержать противника?" — полагает Стариков.Ранее в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что ВСУ сбежали из села Очеретино, расположенном в ДНР. По его словам, российские военные зашли в поселок и подняли в центре населенного пункта флаги России.
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В мире, Киев, Донецкая Народная Республика, Россия, Руслан Бортник, Олег Стариков, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино
Киевский политолог: ВСУ резко и неожиданно потеряли позиции под Очеретино