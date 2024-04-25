https://ria.ru/20240425/vsu-1942262231.html
Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе
Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе - РИА Новости, 25.04.2024
Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе
Солдаты Вооруженных сил Украины бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь в боях с российскими военными, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:54
2024-04-25T13:54
2024-04-25T13:54
в мире
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
youtube
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839927003_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0f6a35fb31326d5070ff7f26670de2d.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь в боях с российскими военными, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы также получаем все больше сообщений, указывающих на то, что украинская оборона все больше терпит крах: говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций, которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам. Это явный признак того, что дела идут не лучшим образом", — указал он.Меркурис добавил, что украинцы стали чаще дезертировать и отказывать выполнять приказы командования, что может привести к коллапсу их обороны. Он предполагает, что уже ничто не поможет ВСУ как-то исправить эту ситуацию.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.
https://ria.ru/20240425/udar-1942242924.html
https://ria.ru/20240425/welt-1942219482.html
авдеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839927003_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_cd5659817bfc520adf4a1c9bc3436abf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, youtube, вооруженные силы рф
В мире, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, YouTube, Вооруженные силы РФ
Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе
Меркурис: ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь под атакой