https://ria.ru/20240425/vsu-1942262231.html

Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе

Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе - РИА Новости, 25.04.2024

Просто убежали. Катастрофа ВСУ под Авдеевкой вызвала шок на Западе

Солдаты Вооруженных сил Украины бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь в боях с российскими военными, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:54

2024-04-25T13:54

2024-04-25T13:54

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь в боях с российскими военными, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы также получаем все больше сообщений, указывающих на то, что украинская оборона все больше терпит крах: говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций, которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам. Это явный признак того, что дела идут не лучшим образом", — указал он.Меркурис добавил, что украинцы стали чаще дезертировать и отказывать выполнять приказы командования, что может привести к коллапсу их обороны. Он предполагает, что уже ничто не поможет ВСУ как-то исправить эту ситуацию.На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.

https://ria.ru/20240425/udar-1942242924.html

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