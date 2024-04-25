https://ria.ru/20240425/vstrecha-1942359319.html
Шохин оценил закрытую встречу Путина с представителями бизнеса
Шохин оценил закрытую встречу Путина с представителями бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
Шохин оценил закрытую встречу Путина с представителями бизнеса
Практические и конкретные вопросы были затронуты во время общения президента РФ Владимира Путина с бизнесом, в том числе затронули тему деприватизации,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:23
2024-04-25T20:23
2024-04-25T20:41
владимир путин
александр шохин
россия
экономика
бизнес
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Практические и конкретные вопросы были затронуты во время общения президента РФ Владимира Путина с бизнесом, в том числе затронули тему деприватизации, рассказал журналистам председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин после закрытой встречи главы государства с предпринимателями в рамках съезда союза."Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации. Косвенно затронули и тему связанную с деприватизацией", - сказал Шохин.
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр шохин, россия, экономика, бизнес, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Александр Шохин, Россия, Экономика, Бизнес, Российский союз промышленников и предпринимателей
Шохин оценил закрытую встречу Путина с представителями бизнеса
Шохин: на закрытой встрече Путина с бизнесменами обсудили практические вопросы
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Практические и конкретные вопросы были затронуты во время общения президента РФ Владимира Путина с бизнесом, в том числе затронули тему деприватизации, рассказал журналистам председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин после закрытой встречи главы государства с предпринимателями в рамках съезда союза.
"Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации. Косвенно затронули и тему связанную с деприватизацией", - сказал Шохин.