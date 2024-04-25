https://ria.ru/20240425/vooruzheniya-1942373406.html
США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон
США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон - РИА Новости, 25.04.2024
США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон
США уже начали процесс передачи Украине вооружения из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, "если не раньше", заявил представитель... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:58
2024-04-25T21:58
2024-04-25T22:19
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. США уже начали процесс передачи Украине вооружения из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, "если не раньше", заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.По словам Райдера, США "уже начали" процесс передачи оружия Украине."(Вооружение - ред.) будет доставлено туда (на Украину - ред.) в течение нескольких дней, если не раньше", - сказал он в ходе брифинга.Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон
Пентагон заявил, что США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи