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США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 25.04.2024 (обновлено: 22:19 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/vooruzheniya-1942373406.html
США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон
США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон - РИА Новости, 25.04.2024
США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон
США уже начали процесс передачи Украине вооружения из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, "если не раньше", заявил представитель... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:58
2024-04-25T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
министерство обороны сша
россия
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. США уже начали процесс передачи Украине вооружения из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, "если не раньше", заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.По словам Райдера, США "уже начали" процесс передачи оружия Украине."(Вооружение - ред.) будет доставлено туда (на Украину - ред.) в течение нескольких дней, если не раньше", - сказал он в ходе брифинга.Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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в мире, сша, киев, украина, министерство обороны сша, россия, патрик райдер, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Министерство обороны США, Россия, Патрик Райдер, Джо Байден
США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи, заявил Пентагон

Пентагон заявил, что США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. США уже начали процесс передачи Украине вооружения из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, "если не раньше", заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
По словам Райдера, США "уже начали" процесс передачи оружия Украине.
«
"(Вооружение - ред.) будет доставлено туда (на Украину - ред.) в течение нескольких дней, если не раньше", - сказал он в ходе брифинга.
Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаМинистерство обороны СШАРоссияПатрик РайдерДжо Байден
 
 
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