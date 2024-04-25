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Политика Запада ведет к вырождению их наций, заявил Володин - РИА Новости, 25.04.2024
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08:42 25.04.2024 (обновлено: 08:47 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/volodin-1942189825.html
Политика Запада ведет к вырождению их наций, заявил Володин
Политика Запада ведет к вырождению их наций, заявил Володин - РИА Новости, 25.04.2024
Политика Запада ведет к вырождению их наций, заявил Володин
Политика Запада, который лоббирует трансгендерный переход и законодательное упрощение процесса смены пола, - путь к вырождению их наций, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:42
2024-04-25T08:47
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Политика Запада, который лоббирует трансгендерный переход и законодательное упрощение процесса смены пола, - путь к вырождению их наций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Ранее шведский парламент проголосовал за закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков от 16 лет. "Политика Евросоюза, США и Британии, которые лоббируют ускоренный трансгендерный переход, а также законодательное упрощение процесса смены пола, - путь, ведущий к вырождению их наций", - написал Володин. Спикер нижней палаты российского парламента отметил, новый закон в Швеции был принят вопреки мнению собственных граждан: 59% опрошенных выступили против него. "Ранее бундестаг также принял закон, позволяющий жителям Германии менять пол каждый год. Для этого достаточно написать заявление в ЗАГС. Закон затрагивает и детей. Германия и Швеция не первые страны, которые упрощают порядок смены пола. В 2023 году это сделала Финляндия, в 2022 году - Испания. Ранее - Норвегия, Британия, Дания. Шотландия пошла еще дальше: с 1 апреля 2024 года там вступил в силу закон, по которому за неправильное использование местоимений в адрес трансгендеров будут сажать в тюрьму на срок до 7 лет", - сообщил Володин. По его словам, активная пропаганда привела к тому, что операции по смене пола стали прибыльным бизнесом: "в прошлом году этот рынок приблизился к 1 миллиарду долларов, среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне 12% - во много раз выше, чем рост ВВП Евросоюза, США и Британии". "Происходящее в Европе и США - катастрофа, настоящая человеческая трагедия. У многих - у взрослых и, самое печальное, детей - ломается психика, калечатся судьбы: только в США число несовершеннолетних, у которых диагностировано расстройство гендерной идентичности, увеличилось почти в три раза с 2017 года", - отметил Володин, подчеркнув, что Россия против этого и ей с ними не по пути.
https://ria.ru/20240414/god-1940014815.html
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в мире, сша, швеция, германия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, США, Швеция, Германия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Политика Запада ведет к вырождению их наций, заявил Володин

Володин: политика Запада, лоббирующая смену пола, ведет к вырождению их наций

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Политика Запада, который лоббирует трансгендерный переход и законодательное упрощение процесса смены пола, - путь к вырождению их наций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Ранее шведский парламент проголосовал за закон, облегчающий юридическую смену пола для подростков от 16 лет.
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"Политика Евросоюза, США и Британии, которые лоббируют ускоренный трансгендерный переход, а также законодательное упрощение процесса смены пола, - путь, ведущий к вырождению их наций", - написал Володин.
Спикер нижней палаты российского парламента отметил, новый закон в Швеции был принят вопреки мнению собственных граждан: 59% опрошенных выступили против него.
"Ранее бундестаг также принял закон, позволяющий жителям Германии менять пол каждый год. Для этого достаточно написать заявление в ЗАГС. Закон затрагивает и детей. Германия и Швеция не первые страны, которые упрощают порядок смены пола. В 2023 году это сделала Финляндия, в 2022 году - Испания. Ранее - Норвегия, Британия, Дания. Шотландия пошла еще дальше: с 1 апреля 2024 года там вступил в силу закон, по которому за неправильное использование местоимений в адрес трансгендеров будут сажать в тюрьму на срок до 7 лет", - сообщил Володин.
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По его словам, активная пропаганда привела к тому, что операции по смене пола стали прибыльным бизнесом: "в прошлом году этот рынок приблизился к 1 миллиарду долларов, среднегодовой темп роста прогнозируется на уровне 12% - во много раз выше, чем рост ВВП Евросоюза, США и Британии".
"Происходящее в Европе и США - катастрофа, настоящая человеческая трагедия. У многих - у взрослых и, самое печальное, детей - ломается психика, калечатся судьбы: только в США число несовершеннолетних, у которых диагностировано расстройство гендерной идентичности, увеличилось почти в три раза с 2017 года", - отметил Володин, подчеркнув, что Россия против этого и ей с ними не по пути.
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