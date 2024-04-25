https://ria.ru/20240425/voda-1942204502.html
Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды
Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды - РИА Новости, 25.04.2024
Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды
Новый подъем ожидается в течение двух дней в городе Ишим, а также Казанском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:02
2024-04-25T10:02
2024-04-25T10:08
тюмень
ишим (река)
ишимский район
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Новый подъем ожидается в течение двух дней в городе Ишим, а также Казанском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени", - написал Моор.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html
тюмень
ишим (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, ишим (река), ишимский район, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюмень, Ишим (река), Ишимский район, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды
Под Тюменью в течение двух дней ожидают новый подъем уровня воды