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Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды - РИА Новости, 25.04.2024
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10:02 25.04.2024 (обновлено: 10:08 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/voda-1942204502.html
Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды
Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды - РИА Новости, 25.04.2024
Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды
Новый подъем ожидается в течение двух дней в городе Ишим, а также Казанском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:02
2024-04-25T10:08
тюмень
ишим (река)
ишимский район
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Новый подъем ожидается в течение двух дней в городе Ишим, а также Казанском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени", - написал Моор.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html
тюмень
ишим (река)
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тюмень, ишим (река), ишимский район, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюмень, Ишим (река), Ишимский район, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды

Под Тюменью в течение двух дней ожидают новый подъем уровня воды

© Фото : Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Новый подъем ожидается в течение двух дней в городе Ишим, а также Казанском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени", - написал Моор.
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ТюменьИшим (река)Ишимский районНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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