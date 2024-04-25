https://ria.ru/20240425/voda-1942204502.html

Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды

Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды - РИА Новости, 25.04.2024

Под Тюменью ожидают новый подъем уровня воды

Новый подъем ожидается в течение двух дней в городе Ишим, а также Казанском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:02

2024-04-25T10:02

2024-04-25T10:08

тюмень

ишим (река)

ишимский район

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Новый подъем ожидается в течение двух дней в городе Ишим, а также Казанском и Ишимском районах Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."В Ишиме, Казанском и Ишимском районах гидрологи прогнозируют новый подъем в течение двух дней. Нынешний паводок будет очень растянут по времени", - написал Моор.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

тюмень

ишим (река)

ишимский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

тюмень, ишим (река), ишимский район, наводнения в россии — 2024, происшествия