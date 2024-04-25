https://ria.ru/20240425/vlasti-1942181692.html

Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское за сутки поднялся на два метра

Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское за сутки поднялся на два метра - РИА Новости, 25.04.2024

Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское за сутки поднялся на два метра

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за сутки увеличился на два метра и к утру четверга составил 1121 сантиметр, сообщила... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T06:48

2024-04-25T06:48

2024-04-25T07:35

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области за сутки увеличился на два метра и к утру четверга составил 1121 сантиметр, сообщила администрация муниципалитета в Telegram-канале."Уровень воды реки Ишим на 25 апреля - 1121 сантиметр (+202 за сутки). В связи с выходом реки Ишим на пойму на территории Абатского муниципального района подтоплено 7 участков автодороги регионального значения", — говорится в сообщении.Как добавили в администрации, в связи с подтоплением низководного моста в районе населенного пункта Ощепково нет прямого сообщения с селом Назарово и деревнями Юрга и Черемшанка.Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуация жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском — порядка восьми тысяч.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240425/damba-1942176441.html

https://ria.ru/20240424/evakuatsiya-1942141878.html

https://ria.ru/20240424/putin-1942058119.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

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Эвакуация жителей из-за разлива реки Ишим в Тюменской области Более тысячи жителей Ишимского района в Тюменской области эвакуированы из зоны затопления. Из-за разлива реки Ишим отрезанным от «большой земли» оказался ряд населенных пунктов, где некоторые люди решили остаться в домах, рассказал глава района Сергей Ломовцев: "Мы их не бросаем, поддерживаем" По его словам, местные предприниматели доставляют людям продукты, воду, необходимые товары, налажена лодочная переправа. 2024-04-25T06:48 true PT0M27S

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ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, тюменская область