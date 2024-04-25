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Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере
Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере - РИА Новости, 25.04.2024
Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере
Специалисты городских служб Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:53
2024-04-25T17:53
2024-04-25T17:53
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. "Высаживаем виолу в Новопушкинском сквере. Эти цветы появляются на столичных клумбах первыми, они способны выдержать заморозки до минус трех градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале коммунальной службы. В сообщении уточняется, что улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей Москвы украсят более 4,6 миллиона саженцев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Цветы, Благоустройство