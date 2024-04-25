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Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере - РИА Новости, 25.04.2024
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17:53 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/viola-1942327502.html
Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере
Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере - РИА Новости, 25.04.2024
Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере
Специалисты городских служб Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:53
2024-04-25T17:53
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городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
цветы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. "Высаживаем виолу в Новопушкинском сквере. Эти цветы появляются на столичных клумбах первыми, они способны выдержать заморозки до минус трех градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале коммунальной службы. В сообщении уточняется, что улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей Москвы украсят более 4,6 миллиона саженцев.
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городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, цветы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Цветы, Благоустройство

Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере

© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники городской службы высаживают виолу
Сотрудники городской службы высаживают виолу - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Высаживаем виолу в Новопушкинском сквере. Эти цветы появляются на столичных клумбах первыми, они способны выдержать заморозки до минус трех градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале коммунальной службы.
В сообщении уточняется, что улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей Москвы украсят более 4,6 миллиона саженцев.
Виола - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Москве стартовали работы по высадке виолы
24 апреля, 16:29
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыЦветыБлагоустройство
 
 
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