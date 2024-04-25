https://ria.ru/20240425/viola-1942327502.html

Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере

Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере - РИА Новости, 25.04.2024

Городские службы Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере

Специалисты городских служб Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:53

2024-04-25T17:53

2024-04-25T17:53

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали высаживать виолу в Новопушкинском сквере, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. "Высаживаем виолу в Новопушкинском сквере. Эти цветы появляются на столичных клумбах первыми, они способны выдержать заморозки до минус трех градусов", - говорится в сообщении в Telegram-канале коммунальной службы. В сообщении уточняется, что улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей Москвы украсят более 4,6 миллиона саженцев.

https://ria.ru/20240424/viola-1942077693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, цветы, благоустройство