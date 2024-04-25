https://ria.ru/20240425/video-1942382295.html

Проводится проверка из-за видео c мужчиной, который держит ежей за лапы

Проводится проверка из-за видео c мужчиной, который держит ежей за лапы - РИА Новости, 25.04.2024

Проводится проверка из-за видео c мужчиной, который держит ежей за лапы

Полиция проводит проверку после публикации в интернете видео, где мужчина в подмосковном Подольске держит за задние лапы двух ежей, сообщили в главке МВД по... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T23:26

2024-04-25T23:26

2024-04-25T23:32

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации в интернете видео, где мужчина в подмосковном Подольске держит за задние лапы двух ежей, сообщили в главке МВД по Московской области. "Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в Подольске… В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как мужчина в магазине держит за задние лапы двух ежей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На разошедшемся по Telegram-каналам видео мужчина держит одного ежа на ладони, еще двух - за задние лапы, он представляется и на вопросы авторов ролика утверждает, что собирался отпустить животных. Также утверждается, что видео снято в Подольске. По данному факту, сообщает главк МВД, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20240418/sobaki-1940854672.html

подольск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, московская область (подмосковье)