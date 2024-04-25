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Проводится проверка из-за видео c мужчиной, который держит ежей за лапы - РИА Новости, 25.04.2024
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23:26 25.04.2024 (обновлено: 23:32 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/video-1942382295.html
Проводится проверка из-за видео c мужчиной, который держит ежей за лапы
Проводится проверка из-за видео c мужчиной, который держит ежей за лапы - РИА Новости, 25.04.2024
Проводится проверка из-за видео c мужчиной, который держит ежей за лапы
Полиция проводит проверку после публикации в интернете видео, где мужчина в подмосковном Подольске держит за задние лапы двух ежей, сообщили в главке МВД по... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:26
2024-04-25T23:32
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации в интернете видео, где мужчина в подмосковном Подольске держит за задние лапы двух ежей, сообщили в главке МВД по Московской области. "Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в Подольске… В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как мужчина в магазине держит за задние лапы двух ежей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На разошедшемся по Telegram-каналам видео мужчина держит одного ежа на ладони, еще двух - за задние лапы, он представляется и на вопросы авторов ролика утверждает, что собирался отпустить животных. Также утверждается, что видео снято в Подольске. По данному факту, сообщает главк МВД, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
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подольск
московская область (подмосковье)
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
Проводится проверка из-за видео c мужчиной, который держит ежей за лапы

В Подмосковье проводят проверку из-за видео c мужчиной, держащим ежей за лапы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации в интернете видео, где мужчина в подмосковном Подольске держит за задние лапы двух ежей, сообщили в главке МВД по Московской области.
«
"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в Подольске… В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как мужчина в магазине держит за задние лапы двух ежей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
© Фото : соцсетиКадр видео, где мужчина держит за лапы ежей
Кадр видео, где мужчина держит за лапы ежей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : соцсети
Кадр видео, где мужчина держит за лапы ежей
На разошедшемся по Telegram-каналам видео мужчина держит одного ежа на ладони, еще двух - за задние лапы, он представляется и на вопросы авторов ролика утверждает, что собирался отпустить животных. Также утверждается, что видео снято в Подольске.
По данному факту, сообщает главк МВД, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
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