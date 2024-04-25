США запретили посольству России возложить венки к мемориалу "Дух Эльбы"
Антонов: США третий год подряд запрещают возлагать венки к "Духу Эльбы"
© РИА Новости / Екатерина СобольРоссийская делегация возлагает венок к барельефу "Дух Эльбы" в Вашингтоне
Российская делегация возлагает венок к барельефу "Дух Эльбы" в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
"Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Мы это делали совместно с друзьями из стран СНГ", - сказал посол журналистам по случаю годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года и увенчала разгром нацистской Германии.
Посол напомнил, что у СССР и США тогда были "абсолютно разные представления об устройстве жизни", но страны сумели перешагнуть "через обиды и комплексы", когда над миром нависла угроза коричневой чумы.
При этом Антонов заверил, что нельзя допустить повторения прежних ошибок, и долг России - искоренить "фашистскую заразу, давшую мощные побеги на Украине и в ряде европейских государств".
"Хочется верить, что рано или поздно в Вашингтоне вспомнят заветы героического поколения и осознают важность "Духа Эльбы" как основы для равноправных и взаимовыгодных отношений", - подытожил дипломат.
Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.
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