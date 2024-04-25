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США запретили посольству России возложить венки к мемориалу "Дух Эльбы" - РИА Новости, 25.04.2024
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07:13 25.04.2024 (обновлено: 07:44 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/venki-1942183485.html
США запретили посольству России возложить венки к мемориалу "Дух Эльбы"
США запретили посольству России возложить венки к мемориалу "Дух Эльбы" - РИА Новости, 25.04.2024
США запретили посольству России возложить венки к мемориалу "Дух Эльбы"
Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:13
2024-04-25T07:44
в мире
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вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. "Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Мы это делали совместно с друзьями из стран СНГ", - сказал посол журналистам по случаю годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года и увенчала разгром нацистской Германии. Посол напомнил, что у СССР и США тогда были "абсолютно разные представления об устройстве жизни", но страны сумели перешагнуть "через обиды и комплексы", когда над миром нависла угроза коричневой чумы. При этом Антонов заверил, что нельзя допустить повторения прежних ошибок, и долг России - искоренить "фашистскую заразу, давшую мощные побеги на Украине и в ряде европейских государств". "Хочется верить, что рано или поздно в Вашингтоне вспомнят заветы героического поколения и осознают важность "Духа Эльбы" как основы для равноправных и взаимовыгодных отношений", - подытожил дипломат. Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.
https://ria.ru/20240425/godovschina-1942170162.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, снг, встреча на эльбе
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, СНГ, Встреча на Эльбе
США запретили посольству России возложить венки к мемориалу "Дух Эльбы"

Антонов: США третий год подряд запрещают возлагать венки к "Духу Эльбы"

© РИА Новости / Екатерина СобольРоссийская делегация возлагает венок к барельефу "Дух Эльбы" в Вашингтоне
Российская делегация возлагает венок к барельефу Дух Эльбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Соболь
Российская делегация возлагает венок к барельефу "Дух Эльбы" в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские власти третий год подряд не дали российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
"Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Мы это делали совместно с друзьями из стран СНГ", - сказал посол журналистам по случаю годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года и увенчала разгром нацистской Германии.
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Посол напомнил, что у СССР и США тогда были "абсолютно разные представления об устройстве жизни", но страны сумели перешагнуть "через обиды и комплексы", когда над миром нависла угроза коричневой чумы.
При этом Антонов заверил, что нельзя допустить повторения прежних ошибок, и долг России - искоренить "фашистскую заразу, давшую мощные побеги на Украине и в ряде европейских государств".
"Хочется верить, что рано или поздно в Вашингтоне вспомнят заветы героического поколения и осознают важность "Духа Эльбы" как основы для равноправных и взаимовыгодных отношений", - подытожил дипломат.
Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.
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