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"Это не обсуждают": в ФРГ сделали громкое заявление об Украине - РИА Новости, 25.04.2024
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15:05 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/vagenknekht-1942277787.html
"Это не обсуждают": в ФРГ сделали громкое заявление об Украине
"Это не обсуждают": в ФРГ сделали громкое заявление об Украине - РИА Новости, 25.04.2024
"Это не обсуждают": в ФРГ сделали громкое заявление об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не вернет Западу долги за выделенную финансовую помощь, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:05
2024-04-25T15:05
в мире
украина
сша
германия
владимир зеленский
сара вагенкнехт
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не вернет Западу долги за выделенную финансовую помощь, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht."Я удивлена, почему никто в Германии не обсуждает тот факт, что эти пакеты военной помощи в значительной степени выделяются в виде кредита. &lt;…&gt; Очевидно, его не выплатят украинцы и украинки или Зеленский, даже если он явно припрятал несколько миллионов в каком-нибудь офшоре", — отметила она.Вагенкнехт подчеркнула, что новый пакет помощи США для Украины в размере 61 миллиарда долларов принесет больше разрушений в эту бывшую советскую республику и продлит страдания украинцев. Кроме того, добавила она, эта помощь не изменит ситуацию для ВСУ и не поспособствует завершению конфликта.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Накануне депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украине придется заплатить непомерную цену за новую военную помощь США, страна фактически увязла в долгах на сто лет вперед. Он отметил, что Запад никогда и никому ничего не давал бесплатно без соблюдения собственных интересов.
https://ria.ru/20240425/sholts-1942217558.html
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в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, сара вагенкнехт, джо байден, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Украина, США, Германия, Владимир Зеленский, Сара Вагенкнехт, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
"Это не обсуждают": в ФРГ сделали громкое заявление об Украине

Вагенкнехт: Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не вернет Западу долги за выделенную финансовую помощь, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.
"Я удивлена, почему никто в Германии не обсуждает тот факт, что эти пакеты военной помощи в значительной степени выделяются в виде кредита. <…> Очевидно, его не выплатят украинцы и украинки или Зеленский, даже если он явно припрятал несколько миллионов в каком-нибудь офшоре", — отметила она.
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Вагенкнехт подчеркнула, что новый пакет помощи США для Украины в размере 61 миллиарда долларов принесет больше разрушений в эту бывшую советскую республику и продлит страдания украинцев. Кроме того, добавила она, эта помощь не изменит ситуацию для ВСУ и не поспособствует завершению конфликта.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Накануне депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украине придется заплатить непомерную цену за новую военную помощь США, страна фактически увязла в долгах на сто лет вперед. Он отметил, что Запад никогда и никому ничего не давал бесплатно без соблюдения собственных интересов.
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В миреУкраинаСШАГерманияВладимир ЗеленскийСара ВагенкнехтДжо БайденВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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