https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html

"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина

"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина - РИА Новости, 25.04.2024

"Начнут массово". В Киеве раскрыли, какого врага неожиданно нажила Украина

Власти Украины совершили большую ошибку, приостановив консульские услуги в отношении находящихся за границей граждан страны призывного возраста, заявил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:51

2024-04-25T19:51

2024-04-25T19:51

в мире

украина

константин бондаренко

андрей сибига

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Власти Украины совершили большую ошибку, приостановив консульские услуги в отношении находящихся за границей граждан страны призывного возраста, заявил политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Украинцы, которые находятся сейчас за рубежом, которые лишены возможности получать консульские услуги, будут очень массово подавать в суды с тем, чтобы была восстановлена справедливость", — считает эксперт.По словам Бондаренко, заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига превысил свои полномочия, запретив оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста."Для любого европейского юриста, для любого европейского суда это является очень серьезным нарушением", — резюмировал аналитик.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

https://ria.ru/20240425/oruzhie-1942346460.html

https://ria.ru/20240425/vsu-1942296147.html

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в мире, украина, константин бондаренко, андрей сибига, владимир зеленский