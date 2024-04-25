Россия не будет участвовать в саммите по Украине, заявил посол в Берне
Гармонин: Россия никак не будет участвовать в швейцарском саммите по УКраине
© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
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Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Июньская конференция по миру на Украине в Швейцарии превратится в шумную, но пустую пиар-акцию, потому что Россия в ней участвовать не будет, деньги швейцарских налогоплательщиков потрачены впустую, заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин.
"Хочу подчеркнуть: без участия России любые разговоры об урегулировании на Украине бессмысленны и лишены каких-либо перспектив. "Документы" и "декларации" по итогам любых мероприятий без участия России мы будем рассматривать как ничтожные и не представляющие добавленной стоимости для начала настоящих мирных переговоров. Так что встреча на горе Бюргеншток обернется громкой, но пустой пиар-акцией, бессмысленной тратой денег швейцарских налогоплательщиков без реальных результатов для мирного урегулирования", - сказал он.
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Посол подчеркнул, что Россия не видит смысла участвовать в мирных мероприятиях на Украине, которые основаны на мирной формуле Владимира Зеленского, состоящей из ультиматумов по отношению к Москве без какого-либо учета реальной ситуации на земле.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.