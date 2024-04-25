https://ria.ru/20240425/ukraina-1942228102.html
Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией
Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией
Украина сосредоточила вблизи границы с Белоруссией группировку войск в 120 тысяч человек, вероятность провокаций со стороны украинских военных достаточно... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:40
2024-04-25T11:40
2024-04-25T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
вооруженные силы украины
александр лукашенко
всебелорусское народное собрание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Украина сосредоточила вблизи границы с Белоруссией группировку войск в 120 тысяч человек, вероятность провокаций со стороны украинских военных достаточно велика, заявил в четверг, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко."Формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии: около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются", - заявил белорусский лидер.По его словам, украинцами полностью заминирована граница с Белоруссией. Также фиксируется круглосуточная разведка всех видов, направленная против Белоруссии."Фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Белоруссии. Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика", - подчеркнул Лукашенко.В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942219810.html
https://ria.ru/20240425/territorii-1942196553.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, вооруженные силы украины, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Александр Лукашенко, Всебелорусское народное собрание
Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией
Лукашенко рассказал об около 120 тысячах бойцов ВСУ у границы с Белоруссией
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Украина сосредоточила вблизи границы с Белоруссией группировку войск в 120 тысяч человек, вероятность провокаций со стороны украинских военных достаточно велика, заявил в четверг, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко.
"Формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии: около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются", - заявил белорусский лидер.
По его словам, украинцами полностью заминирована граница с Белоруссией. Также фиксируется круглосуточная разведка всех видов, направленная против Белоруссии.
"Фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева
в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Белоруссии. Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика", - подчеркнул Лукашенко.
В Минске
проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.