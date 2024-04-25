https://ria.ru/20240425/ukraina-1942228102.html

Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией

Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией - РИА Новости, 25.04.2024

Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией

Украина сосредоточила вблизи границы с Белоруссией группировку войск в 120 тысяч человек, вероятность провокаций со стороны украинских военных достаточно... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:40

2024-04-25T11:40

2024-04-25T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

белоруссия

вооруженные силы украины

александр лукашенко

всебелорусское народное собрание

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Украина сосредоточила вблизи границы с Белоруссией группировку войск в 120 тысяч человек, вероятность провокаций со стороны украинских военных достаточно велика, заявил в четверг, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко."Формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии: около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются", - заявил белорусский лидер.По его словам, украинцами полностью заминирована граница с Белоруссией. Также фиксируется круглосуточная разведка всех видов, направленная против Белоруссии."Фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Белоруссии. Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика", - подчеркнул Лукашенко.В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942219810.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, вооруженные силы украины, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание