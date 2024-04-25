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Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 25.04.2024 (обновлено: 13:23 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942228102.html
Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией
Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией
Украина сосредоточила вблизи границы с Белоруссией группировку войск в 120 тысяч человек, вероятность провокаций со стороны украинских военных достаточно... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:40
2024-04-25T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
вооруженные силы украины
александр лукашенко
всебелорусское народное собрание
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Украина сосредоточила вблизи границы с Белоруссией группировку войск в 120 тысяч человек, вероятность провокаций со стороны украинских военных достаточно велика, заявил в четверг, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко."Формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии: около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются", - заявил белорусский лидер.По его словам, украинцами полностью заминирована граница с Белоруссией. Также фиксируется круглосуточная разведка всех видов, направленная против Белоруссии."Фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Белоруссии. Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика", - подчеркнул Лукашенко.В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942219810.html
https://ria.ru/20240425/territorii-1942196553.html
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в мире, белоруссия, вооруженные силы украины, александр лукашенко, всебелорусское народное собрание
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Александр Лукашенко, Всебелорусское народное собрание
Лукашенко рассказал о группировке ВСУ у границы с Белоруссией

Лукашенко рассказал об около 120 тысячах бойцов ВСУ у границы с Белоруссией

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Украина сосредоточила вблизи границы с Белоруссией группировку войск в 120 тысяч человек, вероятность провокаций со стороны украинских военных достаточно велика, заявил в четверг, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент республики Александр Лукашенко.
"Формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии: около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются", - заявил белорусский лидер.
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По его словам, украинцами полностью заминирована граница с Белоруссией. Также фиксируется круглосуточная разведка всех видов, направленная против Белоруссии.
"Фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Белоруссии. Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика", - подчеркнул Лукашенко.
В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашенкоВсебелорусское народное собрание
 
 
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