https://ria.ru/20240425/ukraina-1942219810.html

Лукашенко назвал ситуацию на фронте на Украине патовой

Лукашенко назвал ситуацию на фронте на Украине патовой - РИА Новости, 25.04.2024

Лукашенко назвал ситуацию на фронте на Украине патовой

На фронте на Украине сейчас сложилась патовая ситуация, Россия наступает, но медленно, сложились условия для мирных переговоров, заявил в четверг, выступая на... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:11

2024-04-25T11:11

2024-04-25T11:46

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. На фронте на Украине сейчас сложилась патовая ситуация, Россия наступает, но медленно, сложились условия для мирных переговоров, заявил в четверг, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент Белоруссии Александр Лукашенко."Что касается самого фронта - идут очень тяжелые бои. Россия медленно: 500 метров, километр, два-три, на разных участках по-разному, но каждый день, каждые сутки продвигается. Вы знаете информацию об освобождении российскими войсками некоторых населенных пунктов. Но это очень медленное продвижение. Образовался, как у нас в народе говорят, некоторый цугцванг. Ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не такое, как хотелось бы. Патовая ситуация", - заявил белорусский лидер. По его словам, такая ситуация является "самой удобной для заключения мирного договора". Он отметил, что если сейчас не пойти на мирные переговоры с Россией, с течением времени Украина утратит свою государственность и может прекратить свое существование.Также он назвал бегство здравомыслящих украинцев из своей страны свидетельством того, что Украине нужен мир. "Мы же хорошо знаем, что их хватают на улицах и частенько даже не обучают. Не проводят боевое слаживание на полигонах. Их бросают сразу фронт. И не во втором эшелоне, а как штурмовиков. А сзади - СМЕРШ. Отряды вооруженных людей, украинцев, которые идут сзади за этими бедолагами. Как они часто говорят, цитирую, "нам выдали билет в одну сторону", - подчеркнул Лукашенко.В Минске проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ.Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко