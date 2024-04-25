Глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада
МИД Венгрии: конфликт на Украине является тотальной неудачей Запада
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БАКУ, 25 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине является тотальной неудачей Запада, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилом Бабаевым в рамках 10-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.
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"Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия – одна из стран, страдающих от этого. Энергетические долги страны увеличились, инфляция выросла в прошлом году с 2% до 27%. Наше правительство поработало над этим. Инфляция сейчас находится на управляемом уровне - 4%, и мы планируем удерживать ее на этом уровне", - цитирует слова венгерского министра азербайджанское информационное агентство АПА.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.