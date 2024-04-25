https://ria.ru/20240425/ukraina-1942214654.html

Глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

Глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада - РИА Новости, 25.04.2024

Глава МИД Венгрии назвал конфликт на Украине тотальным фиаско Запада

Конфликт на Украине является тотальной неудачей Запада, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:50

2024-04-25T10:50

2024-04-25T10:50

россия

украина

венгрия

петер сийярто

владимир путин

евросоюз

нато

специальная военная операция на украине

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БАКУ, 25 апр – РИА Новости. Конфликт на Украине является тотальной неудачей Запада, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилом Бабаевым в рамках 10-го заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии сообщает азербайджанское информационное агентство АПА."Война на Украине является тотальной неудачей Запада. В результате санкций ЕС выросли инфляция и цены на энергоносители. Венгрия – одна из стран, страдающих от этого. Энергетические долги страны увеличились, инфляция выросла в прошлом году с 2% до 27%. Наше правительство поработало над этим. Инфляция сейчас находится на управляемом уровне - 4%, и мы планируем удерживать ее на этом уровне", - цитирует слова венгерского министра азербайджанское информационное агентство АПА. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240422/tusk-1941522354.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930564437.html

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россия, украина, венгрия, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, нато, в мире