https://ria.ru/20240425/ukraina-1942187801.html

В Черкасской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры

В Черкасской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 25.04.2024

В Черкасской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры

В Черкасской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:18

2024-04-25T08:18

2024-04-25T11:51

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Черкасской области получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — написал он. Также о попадании по объекту критической инфраструктуры сообщили в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Сигнал о воздушной тревоге прозвучал в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Также об опасности объявили в контролируемых Киевом частях Запорожской области и ДНР.Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре, связанной с ВСУ, 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20240424/kharkov-1941963558.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины