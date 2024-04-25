https://ria.ru/20240425/ugrozy-1942282525.html

Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин

Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин

Российское правительство видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают, однако Россия все преодолеет, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:26

2024-04-25T15:26

2024-04-25T15:34

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российское правительство видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают, однако Россия все преодолеет, сказал президент Владимир Путин."Мы видим и угрозы, мы их прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, где они возникают, где наибольшие сложности возникают сегодня. Мы будем вместе с вами работать, уверен, мы это все преодолеем", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20240425/putin-1942284933.html

россия

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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей