https://ria.ru/20240425/ugrozy-1942282525.html
Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин
Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин
Российское правительство видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают, однако Россия все преодолеет, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:26
2024-04-25T15:26
2024-04-25T15:34
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_71:518:2791:2048_1920x0_80_0_0_b90ed442046d2219b4d336fd0a3cc5a4.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российское правительство видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают, однако Россия все преодолеет, сказал президент Владимир Путин."Мы видим и угрозы, мы их прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, где они возникают, где наибольшие сложности возникают сегодня. Мы будем вместе с вами работать, уверен, мы это все преодолеем", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240425/putin-1942284933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79a7c4e447fa2e52b3f87c2063f8802d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин
Путин: есть угрозы и понимание, где они возникают, но Россия это преодолеет