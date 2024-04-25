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Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
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15:26 25.04.2024 (обновлено: 15:34 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ugrozy-1942282525.html
Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин
Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин
Российское правительство видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают, однако Россия все преодолеет, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:26
2024-04-25T15:34
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российское правительство видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают, однако Россия все преодолеет, сказал президент Владимир Путин."Мы видим и угрозы, мы их прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, где они возникают, где наибольшие сложности возникают сегодня. Мы будем вместе с вами работать, уверен, мы это все преодолеем", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240425/putin-1942284933.html
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Россия преодолеет все стоящие перед ней угрозы, заявил Путин

Путин: есть угрозы и понимание, где они возникают, но Россия это преодолеет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российское правительство видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают, однако Россия все преодолеет, сказал президент Владимир Путин.
«
"Мы видим и угрозы, мы их прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, где они возникают, где наибольшие сложности возникают сегодня. Мы будем вместе с вами работать, уверен, мы это все преодолеем", - заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Путин заявил о возбуждении ряда дел по возврату активов в госсобственность
Вчера, 15:33
 
РоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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