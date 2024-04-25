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Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 25.04.2024 (обновлено: 22:21 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/udar-1942372214.html
Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку
Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 25.04.2024
Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку
Украинские войска ударили по многоэтажному дому в Токмаке, пострадали два человека, сообщили в оперативных службах. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:48
2024-04-25T22:21
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
олег мельниченко
пензенская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска ударили по многоэтажному дому в Токмаке, пострадали два человека, сообщили в оперативных службах."В районе 15:30 ВСУ нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Токмак. Всего было три бомбы. Две из них поразила ПВО, одна попала в жилой многоквартирный дом. Пострадало два мирных жителя. Состояние оценивается как тяжелое", — сказали в оперативных службах.Об обстреле многоэтажного дома в Токмаке рассказал в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после украинской атаки могут быть не только раненые, но и погибшие. Кроме того, по его словам, под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование.Мельниченко уточнил, что всего после обстрела повреждены пять домов и детский сад.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
токмак
запорожская область
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, олег мельниченко, пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Олег Мельниченко, Пензенская область
Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку

ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по Токмаку, два человека пострадали

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела Токмака
Последствия обстрела Токмака - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела Токмака
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска ударили по многоэтажному дому в Токмаке, пострадали два человека, сообщили в оперативных службах.
"В районе 15:30 ВСУ нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Токмак. Всего было три бомбы. Две из них поразила ПВО, одна попала в жилой многоквартирный дом. Пострадало два мирных жителя. Состояние оценивается как тяжелое", — сказали в оперативных службах.
Об обстреле многоэтажного дома в Токмаке рассказал в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после украинской атаки могут быть не только раненые, но и погибшие.
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Кроме того, по его словам, под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование.
Мельниченко уточнил, что всего после обстрела повреждены пять домов и детский сад.
Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийОлег МельниченкоПензенская область
 
 
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