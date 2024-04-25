https://ria.ru/20240425/udar-1942372214.html

Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку

Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 25.04.2024

Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку

Украинские войска ударили по многоэтажному дому в Токмаке, пострадали два человека, сообщили в оперативных службах. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:48

2024-04-25T21:48

2024-04-25T22:21

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

олег мельниченко

пензенская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска ударили по многоэтажному дому в Токмаке, пострадали два человека, сообщили в оперативных службах."В районе 15:30 ВСУ нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Токмак. Всего было три бомбы. Две из них поразила ПВО, одна попала в жилой многоквартирный дом. Пострадало два мирных жителя. Состояние оценивается как тяжелое", — сказали в оперативных службах.Об обстреле многоэтажного дома в Токмаке рассказал в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после украинской атаки могут быть не только раненые, но и погибшие. Кроме того, по его словам, под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование.Мельниченко уточнил, что всего после обстрела повреждены пять домов и детский сад.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

токмак

запорожская область

пензенская область

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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, олег мельниченко, пензенская область