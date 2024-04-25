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Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку
Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 25.04.2024
Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку
Украинские войска ударили по многоэтажному дому в Токмаке, пострадали два человека, сообщили в оперативных службах. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:48
2024-04-25T21:48
2024-04-25T22:21
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олег мельниченко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Украинские войска ударили по многоэтажному дому в Токмаке, пострадали два человека, сообщили в оперативных службах."В районе 15:30 ВСУ нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Токмак. Всего было три бомбы. Две из них поразила ПВО, одна попала в жилой многоквартирный дом. Пострадало два мирных жителя. Состояние оценивается как тяжелое", — сказали в оперативных службах.Об обстреле многоэтажного дома в Токмаке рассказал в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Как подчеркивал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в подшефном региону городе после украинской атаки могут быть не только раненые, но и погибшие. Кроме того, по его словам, под завалами, вероятно, находятся люди. На месте работают порядка 40 человек, задействованы тяжелая техника и специальное оборудование.Мельниченко уточнил, что всего после обстрела повреждены пять домов и детский сад.Украинские военные регулярно открывают огонь по Токмаку. В результате удара ВСУ по жилому сектору в середине апреля погибли 16 человек.
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, олег мельниченко, пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Олег Мельниченко, Пензенская область
Два мирных жителя пострадали после удара ВСУ по Токмаку
ВСУ нанесли удар управляемыми бомбами по Токмаку, два человека пострадали