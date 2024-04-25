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Дмитрий Азаров открыл новый распределительный центр в Волжском районе

Дмитрий Азаров открыл новый распределительный центр в Волжском районе - РИА Новости, 25.04.2024

Дмитрий Азаров открыл новый распределительный центр в Волжском районе

В Самарской области по итогам 2023 года достигнуты рекордные показатели по объему инвестиций - 516,6 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает показатели РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:48

2024-04-25T20:48

2024-04-25T20:48

самарская область

волжский район

дмитрий азаров

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САМАРА, 25 апр — РИА Новости. В Самарской области по итогам 2023 года достигнуты рекордные показатели по объему инвестиций - 516,6 миллиарда рублей, что почти в два раза превышает показатели 2018 года, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. Он принял участие в открытии распределительного центра компании Х5 Group на территории логистического парка "Преображенка 2" в Волжском районе. По словам Азарова, которые приводит пресс-служба облправительства, в минувшем году введено в эксплуатацию 31 новое производство, только на крупных и средних предприятиях открыто 11,7 тысячи рабочих мест - на 21,5% больше, чем годом ранее. Строительство распределительного центра позволило привлечь более 3,5 миллиарда рублей инвестиций и в перспективе создаст свыше 1300 рабочих мест для жителей региона. Губернатор подчеркнул, что в Самарской области на протяжении последних дет ведется планомерная работа по созданию условий для привлечения инвестиций. "Инвестиции – это задел на будущее. Те инвестиции, которые делают сегодня, начинают наиболее эффективно работать, как правило, через 2-3 года. А значит, у нашего региона есть будущее. У нас сейчас регион демонстрирует опережающие темпы развития, по сравнению даже со средними цифрами по всем субъектам Российской Федерации. Мы в дальнейшем этот темп не намерены снижать. Конечно же, мы будем вновь создавать условия, чтобы инвестиции приходили в наш регион, а значит, открывались новые предприятия", - приводятся в сообщении его слова. Азаров отметил, что важное значение для инвесторов имеет и выгодное географическое расположение Самарской области, наличие крупных транспортных развязок, удобный доступ к основным транспортным магистралям. "Да, у нас уникальное, выгодное географическое положение, но только в последние годы мы научились это использовать во благо жителей Самарской области. И, конечно, новый мощнейший импульс экономике нашего региона, созданию таких предприятий даст ввод в эксплуатацию новой трассы и моста через Волгу. В этом году мы обязательно мост введем в эксплуатацию. Знаю, что инвесторы, выбирая место расположения этого центра, учитывали и этот важнейший фактор", - сказал он. В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в Самарской области работают индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", логистические парки "Преображенка 2", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти", созданные по инициативе и при участии правительства Самарской области. Ведется работа по проекту создания нового индустриального парка "Самара" в Красноглинском районе областного центра. В последние годы мощный импульс развития получил транспортно-логистический кластер региональной экономики. В Самарской области были открыты логистические центры Почты России, маркетплейсов, крупнейших торговых сетей.

https://radiosputnik.ru/20240327/most-1936266767.html

https://ria.ru/20231005/sotrudnichestvo-1900613667.html

самарская область

волжский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, волжский район, дмитрий азаров