https://ria.ru/20240425/tsentr-1942301503.html

Путин поддержал идею создать центр для работы бизнеса на новых рынках

Путин поддержал идею создать центр для работы бизнеса на новых рынках - РИА Новости, 25.04.2024

Путин поддержал идею создать центр для работы бизнеса на новых рынках

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:29

2024-04-25T16:29

2024-04-25T16:44

африка

владимир путин

экономика

технологии

россия

южная америка

российский союз промышленников и предпринимателей

fesco

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной Америке."Сейчас все министерства и крупные компании работают с новыми рынками, но это все происходит в рамках каждого из направлений, за которое отвечает то или иное ведомство или компания. Наше предложение как раз создать межведомственный координационный центр по работе на новых рынках, в Африке, в Южной Америке", - предложил глава совета директоров Fesco Андрей Северилов, выступая на съезде РСПП.Президент эту идею поддержал. "В этом точно есть смысл. Здесь нельзя создавать каких-то монополий или создавать преимущества одной компании перед другой, но какой-то регулирующий центр, внимательно наблюдающий за тем, что происходит на отдельных рынках, мне кажется, это полезно. Мне кажется, это нужно сделать", - сказал Путин, комментируя это предложение.

https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html

африка

россия

южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

африка, владимир путин, экономика, технологии, россия, южная америка, российский союз промышленников и предпринимателей, fesco