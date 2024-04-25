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Путин поддержал идею создать центр для работы бизнеса на новых рынках - РИА Новости, 25.04.2024
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16:29 25.04.2024 (обновлено: 16:44 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/tsentr-1942301503.html
Путин поддержал идею создать центр для работы бизнеса на новых рынках
Путин поддержал идею создать центр для работы бизнеса на новых рынках - РИА Новости, 25.04.2024
Путин поддержал идею создать центр для работы бизнеса на новых рынках
Президент России Владимир Путин поддержал идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:29
2024-04-25T16:44
африка
владимир путин
экономика
технологии
россия
южная америка
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной Америке."Сейчас все министерства и крупные компании работают с новыми рынками, но это все происходит в рамках каждого из направлений, за которое отвечает то или иное ведомство или компания. Наше предложение как раз создать межведомственный координационный центр по работе на новых рынках, в Африке, в Южной Америке", - предложил глава совета директоров Fesco Андрей Северилов, выступая на съезде РСПП.Президент эту идею поддержал. "В этом точно есть смысл. Здесь нельзя создавать каких-то монополий или создавать преимущества одной компании перед другой, но какой-то регулирующий центр, внимательно наблюдающий за тем, что происходит на отдельных рынках, мне кажется, это полезно. Мне кажется, это нужно сделать", - сказал Путин, комментируя это предложение.
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
африка
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африка, владимир путин, экономика, технологии, россия, южная америка, российский союз промышленников и предпринимателей, fesco
Африка, Владимир Путин, Экономика, Технологии, Россия, Южная Америка, Российский союз промышленников и предпринимателей, FESCO
Путин поддержал идею создать центр для работы бизнеса на новых рынках

Путин одобрил идею создания координационного центра для бизнеса на новых рынках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать координационный центр для работы российского бизнеса на новых рынках, в том числе в Африке и Южной Америке.
«
"Сейчас все министерства и крупные компании работают с новыми рынками, но это все происходит в рамках каждого из направлений, за которое отвечает то или иное ведомство или компания. Наше предложение как раз создать межведомственный координационный центр по работе на новых рынках, в Африке, в Южной Америке", - предложил глава совета директоров Fesco Андрей Северилов, выступая на съезде РСПП.
Президент эту идею поддержал. "В этом точно есть смысл. Здесь нельзя создавать каких-то монополий или создавать преимущества одной компании перед другой, но какой-то регулирующий центр, внимательно наблюдающий за тем, что происходит на отдельных рынках, мне кажется, это полезно. Мне кажется, это нужно сделать", - сказал Путин, комментируя это предложение.
Выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
О развитии экономики и поддержке бизнеса. Путин выступил на съезде РСПП
Вчера, 15:21
 
АфрикаВладимир ПутинЭкономикаТехнологииРоссияЮжная АмерикаРоссийский союз промышленников и предпринимателейFESCO
 
 
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