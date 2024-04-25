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Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком пройдет 16 мая - РИА Новости, 25.04.2024
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Культура
 
17:14 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/triller-1942316494.html
Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком пройдет 16 мая
Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком пройдет 16 мая - РИА Новости, 25.04.2024
Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком пройдет 16 мая
Новый психологический триллер "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли выйдет на онлайн-платформе Okko 16 мая, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:14
2024-04-25T17:14
культура
федор бондарчук
роман новиков
сергей гармаш
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Новый психологический триллер "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли выйдет на онлайн-платформе Okko 16 мая, сообщает пресс-служба сервиса. "Онлайн-кинотеатр Okko объявляет дату премьеры нового психологического триллера "Калимба". Сеанс начнется 16 мая только в Okko... Первый эпизод сериала "Калимба" был показан в рамках конкурсной программы третьего российского фестиваля контента стриминговых платформ Original+, где получил три награды: награду за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук) по мнению профессионального жюри, а также специальный приз от жюри СМИ за лучший сериал фестиваля", - говорится в сообщении. Режиссером сериала выступил Нурбек Эген, оператором-постановщиком – Дмитрий Карначик, художником-постановщиком – Дмитрий Ильичев. Продюсерами проекта стали Андрей Левин и Роман Новиков. Роли в сериале также исполнили Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие. По сюжету в ходе психологического эксперимента профессор Мещерский (Федор Бондарчук) собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца мощным разрядом тока. Длительность опыта не больше 15 дней. Последующее расследование должно вывить истинные мотивы профессора и его покровителей.
https://ria.ru/20240302/uspekh-1930734018.html
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федор бондарчук, роман новиков, сергей гармаш
Культура, Федор Бондарчук, Роман Новиков, Сергей Гармаш
Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком пройдет 16 мая

Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком выйдет на Okko 16 мая

© Okko (2024)Кадр из сериала "Калимба"
Кадр из сериала Калимба
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Калимба". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Новый психологический триллер "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли выйдет на онлайн-платформе Okko 16 мая, сообщает пресс-служба сервиса.
«
"Онлайн-кинотеатр Okko объявляет дату премьеры нового психологического триллера "Калимба". Сеанс начнется 16 мая только в Okko... Первый эпизод сериала "Калимба" был показан в рамках конкурсной программы третьего российского фестиваля контента стриминговых платформ Original+, где получил три награды: награду за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук) по мнению профессионального жюри, а также специальный приз от жюри СМИ за лучший сериал фестиваля", - говорится в сообщении.
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Бондарчук рассказал о большом успехе сериала "ГДР"
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Режиссером сериала выступил Нурбек Эген, оператором-постановщиком – Дмитрий Карначик, художником-постановщиком – Дмитрий Ильичев. Продюсерами проекта стали Андрей Левин и Роман Новиков. Роли в сериале также исполнили Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие.
По сюжету в ходе психологического эксперимента профессор Мещерский (Федор Бондарчук) собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца мощным разрядом тока. Длительность опыта не больше 15 дней. Последующее расследование должно вывить истинные мотивы профессора и его покровителей.
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КультураФедор БондарчукРоман НовиковСергей Гармаш
 
 
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