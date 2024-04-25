https://ria.ru/20240425/triller-1942316494.html

Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком пройдет 16 мая

Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком пройдет 16 мая - РИА Новости, 25.04.2024

Премьера психологического триллера "Калимба" с Бондарчуком пройдет 16 мая

Новый психологический триллер "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли выйдет на онлайн-платформе Okko 16 мая, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:14

2024-04-25T17:14

2024-04-25T17:14

культура

федор бондарчук

роман новиков

сергей гармаш

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Новый психологический триллер "Калимба" с Федором Бондарчуком в главной роли выйдет на онлайн-платформе Okko 16 мая, сообщает пресс-служба сервиса. "Онлайн-кинотеатр Okko объявляет дату премьеры нового психологического триллера "Калимба". Сеанс начнется 16 мая только в Okko... Первый эпизод сериала "Калимба" был показан в рамках конкурсной программы третьего российского фестиваля контента стриминговых платформ Original+, где получил три награды: награду за самый ожидаемый проект и оригинального актера (Федор Бондарчук) по мнению профессионального жюри, а также специальный приз от жюри СМИ за лучший сериал фестиваля", - говорится в сообщении. Режиссером сериала выступил Нурбек Эген, оператором-постановщиком – Дмитрий Карначик, художником-постановщиком – Дмитрий Ильичев. Продюсерами проекта стали Андрей Левин и Роман Новиков. Роли в сериале также исполнили Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие. По сюжету в ходе психологического эксперимента профессор Мещерский (Федор Бондарчук) собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. На испытуемых надеты браслеты, которые в случае неповиновения бьют владельца мощным разрядом тока. Длительность опыта не больше 15 дней. Последующее расследование должно вывить истинные мотивы профессора и его покровителей.

https://ria.ru/20240302/uspekh-1930734018.html

https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html

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федор бондарчук, роман новиков, сергей гармаш