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Транзит судов через Дарданеллы приостановили

Транзит судов через Дарданеллы приостановили - РИА Новости, 25.04.2024

Транзит судов через Дарданеллы приостановили

Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса, эвакуированы 14 членов экипажа, сообщил РИА... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:40

2024-04-25T20:40

2024-04-25T20:47

дарданеллы

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ТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса, эвакуированы 14 членов экипажа, сообщил РИА Новости источник в береговой охране Турции."Было получено сообщение о пожаре в машинном отделении судна AK Discovery длиной в 107 метров, следовавшего из Египта в Болгарию через пролив Дарданеллы у деревни Акбаш", - сообщил источник."Движение судов через пролив Дарданеллы приостановлено в обе стороны из-за пожара. Четырнадцать членов экипажа эвакуированы, один из них ранен", - сообщил источник.Специалисты приступили к тушению пожара, отметил источник.

https://ria.ru/20240318/krym-1933897302.html

дарданеллы

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дарданеллы, в мире, барбадос, турция