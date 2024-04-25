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Транзит судов через Дарданеллы приостановили - РИА Новости, 25.04.2024
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20:40 25.04.2024 (обновлено: 20:47 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/tranzit-1942362144.html
Транзит судов через Дарданеллы приостановили
Транзит судов через Дарданеллы приостановили - РИА Новости, 25.04.2024
Транзит судов через Дарданеллы приостановили
Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса, эвакуированы 14 членов экипажа, сообщил РИА... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:40
2024-04-25T20:47
дарданеллы
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ТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса, эвакуированы 14 членов экипажа, сообщил РИА Новости источник в береговой охране Турции."Было получено сообщение о пожаре в машинном отделении судна AK Discovery длиной в 107 метров, следовавшего из Египта в Болгарию через пролив Дарданеллы у деревни Акбаш", - сообщил источник."Движение судов через пролив Дарданеллы приостановлено в обе стороны из-за пожара. Четырнадцать членов экипажа эвакуированы, один из них ранен", - сообщил источник.Специалисты приступили к тушению пожара, отметил источник.
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дарданеллы, в мире, барбадос, турция
Дарданеллы, В мире, Барбадос, Турция
Транзит судов через Дарданеллы приостановили

Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за пожара на сухогрузе

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
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ТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса, эвакуированы 14 членов экипажа, сообщил РИА Новости источник в береговой охране Турции.
«
"Было получено сообщение о пожаре в машинном отделении судна AK Discovery длиной в 107 метров, следовавшего из Египта в Болгарию через пролив Дарданеллы у деревни Акбаш", - сообщил источник.
"Движение судов через пролив Дарданеллы приостановлено в обе стороны из-за пожара. Четырнадцать членов экипажа эвакуированы, один из них ранен", - сообщил источник.
Специалисты приступили к тушению пожара, отметил источник.
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ДарданеллыВ миреБарбадосТурция
 
 
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