https://ria.ru/20240425/tranzit-1942362144.html
Транзит судов через Дарданеллы приостановили
Транзит судов через Дарданеллы приостановили - РИА Новости, 25.04.2024
Транзит судов через Дарданеллы приостановили
Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса, эвакуированы 14 членов экипажа, сообщил РИА... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:40
2024-04-25T20:40
2024-04-25T20:47
дарданеллы
в мире
барбадос
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9d95e4a648df7129cfb2c4578b428314.jpg
ТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы приостановлен в обе стороны из-за пожара на сухогрузе под флагом Барбадоса, эвакуированы 14 членов экипажа, сообщил РИА Новости источник в береговой охране Турции."Было получено сообщение о пожаре в машинном отделении судна AK Discovery длиной в 107 метров, следовавшего из Египта в Болгарию через пролив Дарданеллы у деревни Акбаш", - сообщил источник."Движение судов через пролив Дарданеллы приостановлено в обе стороны из-за пожара. Четырнадцать членов экипажа эвакуированы, один из них ранен", - сообщил источник.Специалисты приступили к тушению пожара, отметил источник.
https://ria.ru/20240318/krym-1933897302.html
дарданеллы
барбадос
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fd4690db4f022354be1108690f7f5592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарданеллы, в мире, барбадос, турция
Дарданеллы, В мире, Барбадос, Турция
Транзит судов через Дарданеллы приостановили
Транзит судов через Дарданеллы приостановили из-за пожара на сухогрузе