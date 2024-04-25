https://ria.ru/20240425/tramp-1942175160.html

Помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы в Аризоне в 2020 году

Помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы в Аризоне в 2020 году - РИА Новости, 25.04.2024

Помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы в Аризоне в 2020 году

Большое жюри американского штата Аризона предъявило обвинения группе приближенных экс-президента США Дональда Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T03:30

2024-04-25T03:30

2024-04-25T03:49

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Большое жюри американского штата Аризона предъявило обвинения группе приближенных экс-президента США Дональда Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, говорится в обнародованных в среду вечером документах местного суда. Согласно документам, в списке фигурируют как минимум 11 лиц, включая бывшего юриста Трампа Руди Джулиани, которым приписываются попытки "отменить поражение политика на выборах 2020 года". В перечень также вошли бывший помощник и один из ближайших соратников Трампа Борис Эпштейн и отставной руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. "Большое жюри штата, состоящее из обычных жителей Аризоны, вынесло обвинительное заключение в совершении уголовных преступлений всем 11 выборщикам-республиканцам, а также нескольким другим лицам, связанным с этой группой", - прокомментировал генпрокурор штата Крис Мэйес. Как отмечает телеканал CNN, сам бывший хозяин Белого дома не входит в число обвиняемых, однако детали обвинительного заключения позволяют предположить, что он является "соучастником номер один, которому не предъявлены обвинения".

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в мире, аризона, сша, дональд трамп, руди джулиани, президентские выборы в сша