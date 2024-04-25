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Помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы в Аризоне в 2020 году - РИА Новости, 25.04.2024
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03:30 25.04.2024 (обновлено: 03:49 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/tramp-1942175160.html
Помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы в Аризоне в 2020 году
Помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы в Аризоне в 2020 году - РИА Новости, 25.04.2024
Помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы в Аризоне в 2020 году
Большое жюри американского штата Аризона предъявило обвинения группе приближенных экс-президента США Дональда Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T03:30
2024-04-25T03:49
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руди джулиани
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Большое жюри американского штата Аризона предъявило обвинения группе приближенных экс-президента США Дональда Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, говорится в обнародованных в среду вечером документах местного суда. Согласно документам, в списке фигурируют как минимум 11 лиц, включая бывшего юриста Трампа Руди Джулиани, которым приписываются попытки "отменить поражение политика на выборах 2020 года". В перечень также вошли бывший помощник и один из ближайших соратников Трампа Борис Эпштейн и отставной руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. "Большое жюри штата, состоящее из обычных жителей Аризоны, вынесло обвинительное заключение в совершении уголовных преступлений всем 11 выборщикам-республиканцам, а также нескольким другим лицам, связанным с этой группой", - прокомментировал генпрокурор штата Крис Мэйес. Как отмечает телеканал CNN, сам бывший хозяин Белого дома не входит в число обвиняемых, однако детали обвинительного заключения позволяют предположить, что он является "соучастником номер один, которому не предъявлены обвинения".
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в мире, аризона, сша, дональд трамп, руди джулиани, президентские выборы в сша
В мире, Аризона, США, Дональд Трамп, Руди Джулиани, Президентские выборы в США
Помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы в Аризоне в 2020 году

Суд в Аризоне обвинил помощников Трампа во вмешательстве в выборы в 2020 году

© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Большое жюри американского штата Аризона предъявило обвинения группе приближенных экс-президента США Дональда Трампа в предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, говорится в обнародованных в среду вечером документах местного суда.
Согласно документам, в списке фигурируют как минимум 11 лиц, включая бывшего юриста Трампа Руди Джулиани, которым приписываются попытки "отменить поражение политика на выборах 2020 года". В перечень также вошли бывший помощник и один из ближайших соратников Трампа Борис Эпштейн и отставной руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.
"Большое жюри штата, состоящее из обычных жителей Аризоны, вынесло обвинительное заключение в совершении уголовных преступлений всем 11 выборщикам-республиканцам, а также нескольким другим лицам, связанным с этой группой", - прокомментировал генпрокурор штата Крис Мэйес.
Как отмечает телеканал CNN, сам бывший хозяин Белого дома не входит в число обвиняемых, однако детали обвинительного заключения позволяют предположить, что он является "соучастником номер один, которому не предъявлены обвинения".
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В миреАризонаСШАДональд ТрампРуди ДжулианиПрезидентские выборы в США
 
 
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