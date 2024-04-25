https://ria.ru/20240425/tobol-1942188260.html

На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды

На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды - РИА Новости, 25.04.2024

На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды

На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе - умеренный рост уровня воды с динамикой РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:22

2024-04-25T08:22

2024-04-25T08:22

тобол (река)

курган

россия

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе - умеренный рост уровня воды с динамикой от плюс 10 до 50 сантиметров, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от -5 до -30 см)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

тобол (река)

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

тобол (река), курган, россия, наводнения в россии — 2024, происшествия