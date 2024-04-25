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На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды - РИА Новости, 25.04.2024
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08:22 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/tobol-1942188260.html
На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды - РИА Новости, 25.04.2024
На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе - умеренный рост уровня воды с динамикой РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:22
2024-04-25T08:22
тобол (река)
курган
россия
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе - умеренный рост уровня воды с динамикой от плюс 10 до 50 сантиметров, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от -5 до -30 см)", - говорится в сообщении.
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тобол (река), курган, россия, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Россия, Наводнения в России — 2024, Происшествия
На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды

На реке Тобол у Кургана ожидают спад уровня воды до минус 30 сантиметров

© Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области
© Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе - умеренный рост уровня воды с динамикой от плюс 10 до 50 сантиметров, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от -5 до -30 см)", - говорится в сообщении.
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Тобол (река)КурганРоссияНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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