https://ria.ru/20240425/tobol-1942188260.html
На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды - РИА Новости, 25.04.2024
На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе - умеренный рост уровня воды с динамикой РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:22
2024-04-25T08:22
2024-04-25T08:22
тобол (река)
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 апр – РИА Новости. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 сантиметров, в Белозерском округе - умеренный рост уровня воды с динамикой от плюс 10 до 50 сантиметров, сообщил в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от -5 до -30 см)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобол (река), курган, россия, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Россия, Наводнения в России — 2024, Происшествия
На реке Тобол у Кургана ожидают постепенный спад уровня воды
На реке Тобол у Кургана ожидают спад уровня воды до минус 30 сантиметров