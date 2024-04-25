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В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан - РИА Новости, 25.04.2024
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12:26 25.04.2024 (обновлено: 12:35 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/titan-1942239552.html
В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан
В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан - РИА Новости, 25.04.2024
В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрешение канадскими властями Airbus использовать титан из России, несмотря на санкции, заявил, что в РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:26
2024-04-25T12:35
airbus
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрешение канадскими властями Airbus использовать титан из России, несмотря на санкции, заявил, что в Кремле понимают такой избирательный подход в тех сферах, где при отказе от российской продукции компании с трудом смогут сохранять конкурентоспособность.Европейская корпорация Airbus во вторник заявила, что получила от канадских властей разрешение для проведения операций с "ВСПМО-Ависма", против которой Канада ранее ввела санкции. В заявлении компании не уточнялось, как долго будет действовать данное исключение из санкций."Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции. В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности", - ответил Песков журналистам на вопрос, что в Кремле думают о такой избирательности.
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airbus, в мире, дмитрий песков
Airbus, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан

Песков: в Кремле понимают избирательный подход к санкциям, в том числе на титан

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus
Самолет Airbus - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Airbus. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрешение канадскими властями Airbus использовать титан из России, несмотря на санкции, заявил, что в Кремле понимают такой избирательный подход в тех сферах, где при отказе от российской продукции компании с трудом смогут сохранять конкурентоспособность.
Европейская корпорация Airbus во вторник заявила, что получила от канадских властей разрешение для проведения операций с "ВСПМО-Ависма", против которой Канада ранее ввела санкции. В заявлении компании не уточнялось, как долго будет действовать данное исключение из санкций.
"Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции. В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности", - ответил Песков журналистам на вопрос, что в Кремле думают о такой избирательности.
Самолет Airbus - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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