https://ria.ru/20240425/titan-1942239552.html

В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан

В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан - РИА Новости, 25.04.2024

В Кремле прокомментировали разрешение Airbus использовать российский титан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрешение канадскими властями Airbus использовать титан из России, несмотря на санкции, заявил, что в РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:26

2024-04-25T12:26

2024-04-25T12:35

airbus

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрешение канадскими властями Airbus использовать титан из России, несмотря на санкции, заявил, что в Кремле понимают такой избирательный подход в тех сферах, где при отказе от российской продукции компании с трудом смогут сохранять конкурентоспособность.Европейская корпорация Airbus во вторник заявила, что получила от канадских властей разрешение для проведения операций с "ВСПМО-Ависма", против которой Канада ранее ввела санкции. В заявлении компании не уточнялось, как долго будет действовать данное исключение из санкций."Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции. В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности", - ответил Песков журналистам на вопрос, что в Кремле думают о такой избирательности.

https://ria.ru/20240425/titan-1942175940.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

airbus, в мире, дмитрий песков