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Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение - РИА Новости, 25.04.2024
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19:48 25.04.2024 (обновлено: 19:51 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/tiktok-1942352928.html
Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение
Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение - РИА Новости, 25.04.2024
Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение
Компания-владелец соцсетью TikTok ByteDance заявила, что не имеет планов по продаже приложения, назвав сообщения зарубежных СМИ неправдивыми. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:48
2024-04-25T19:51
в мире
технологии
сша
китай
джо байден
tiktok
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Компания-владелец соцсетью TikTok ByteDance заявила, что не имеет планов по продаже приложения, назвав сообщения зарубежных СМИ неправдивыми. Ранее издание Information со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями, сообщало, что ByteDance рассматривает варианты продажи TikTok в США компаниям вне сферы технологий и без алгоритма по рекомендации видео пользователям соцсети. "Сообщения зарубежных СМИ о том, что ByteDance ищет способ продать TikTok, не соответствуют действительности, у ByteDance нет никаких планов продавать TikTok", - написала компания в своем аккаунте на новостной платформе Toutiao. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес, соцсеть TikTok, в течение девяти месяцев. Закон предусматривает возможность продления президентом этого срока до года. Кампания против соцсети TikTok ведется в США на протяжении ряда лет, формальным основанием для запрета конгресс и администрация называют возможную связь компании с правительством КНР и заботу о безопасности личных данных американцев. Соцсеть подобные обвинения отвергает.
https://ria.ru/20240415/tiktok-1940239583.html
https://ria.ru/20240306/tiktok-1931374382.html
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в мире, технологии, сша, китай, джо байден, tiktok
В мире, Технологии, США, Китай, Джо Байден, TikTok
Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение

Владелец TikTok ByteDance назвал сообщения СМИ о продаже приложения неправдивыми

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Компания-владелец соцсетью TikTok ByteDance заявила, что не имеет планов по продаже приложения, назвав сообщения зарубежных СМИ неправдивыми.
Ранее издание Information со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями, сообщало, что ByteDance рассматривает варианты продажи TikTok в США компаниям вне сферы технологий и без алгоритма по рекомендации видео пользователям соцсети.
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"Сообщения зарубежных СМИ о том, что ByteDance ищет способ продать TikTok, не соответствуют действительности, у ByteDance нет никаких планов продавать TikTok", - написала компания в своем аккаунте на новостной платформе Toutiao.
Ранее президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес, соцсеть TikTok, в течение девяти месяцев. Закон предусматривает возможность продления президентом этого срока до года.
Кампания против соцсети TikTok ведется в США на протяжении ряда лет, формальным основанием для запрета конгресс и администрация называют возможную связь компании с правительством КНР и заботу о безопасности личных данных американцев. Соцсеть подобные обвинения отвергает.
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