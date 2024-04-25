Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение
Владелец TikTok ByteDance назвал сообщения СМИ о продаже приложения неправдивыми
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Компания-владелец соцсетью TikTok ByteDance заявила, что не имеет планов по продаже приложения, назвав сообщения зарубежных СМИ неправдивыми.
Ранее издание Information со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями, сообщало, что ByteDance рассматривает варианты продажи TikTok в США компаниям вне сферы технологий и без алгоритма по рекомендации видео пользователям соцсети.
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"Сообщения зарубежных СМИ о том, что ByteDance ищет способ продать TikTok, не соответствуют действительности, у ByteDance нет никаких планов продавать TikTok", - написала компания в своем аккаунте на новостной платформе Toutiao.
Ранее президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес, соцсеть TikTok, в течение девяти месяцев. Закон предусматривает возможность продления президентом этого срока до года.
Кампания против соцсети TikTok ведется в США на протяжении ряда лет, формальным основанием для запрета конгресс и администрация называют возможную связь компании с правительством КНР и заботу о безопасности личных данных американцев. Соцсеть подобные обвинения отвергает.
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