https://ria.ru/20240425/tiktok-1942352928.html

Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение

Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение - РИА Новости, 25.04.2024

Владелец TikTok заявил, что не собирается продавать приложение

Компания-владелец соцсетью TikTok ByteDance заявила, что не имеет планов по продаже приложения, назвав сообщения зарубежных СМИ неправдивыми. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:48

2024-04-25T19:48

2024-04-25T19:51

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tiktok

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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Компания-владелец соцсетью TikTok ByteDance заявила, что не имеет планов по продаже приложения, назвав сообщения зарубежных СМИ неправдивыми. Ранее издание Information со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями, сообщало, что ByteDance рассматривает варианты продажи TikTok в США компаниям вне сферы технологий и без алгоритма по рекомендации видео пользователям соцсети. "Сообщения зарубежных СМИ о том, что ByteDance ищет способ продать TikTok, не соответствуют действительности, у ByteDance нет никаких планов продавать TikTok", - написала компания в своем аккаунте на новостной платформе Toutiao. Ранее президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес, соцсеть TikTok, в течение девяти месяцев. Закон предусматривает возможность продления президентом этого срока до года. Кампания против соцсети TikTok ведется в США на протяжении ряда лет, формальным основанием для запрета конгресс и администрация называют возможную связь компании с правительством КНР и заботу о безопасности личных данных американцев. Соцсеть подобные обвинения отвергает.

https://ria.ru/20240415/tiktok-1940239583.html

https://ria.ru/20240306/tiktok-1931374382.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, китай, джо байден, tiktok