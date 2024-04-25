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Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.04.2024
Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу украинских пехотинцев на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:19
2024-04-25T05:19
2024-04-25T05:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
т-90м
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК, 25 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу украинских пехотинцев на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Танкисты-десантники из состава группировки войск "Днепр" на танках Т-90М "Прорыв" выходят на огневой рубеж и работают с закрытой огневой позиции по позициям противника за Днепром с расстояния более трех километров. Точными выстрелами была уничтожена живая сила ВСУ в разрушенных зданиях на правобережье реки", - сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что группу пехоты, пытавшуюся укрыться в разрушенных домах, обнаружили с беспилотников. С них же корректировался огонь.
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941945958.html
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россия
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Днепр (река)
Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны: Т-90М уничтожил живую силу ВСУ в зданиях на правобережье Днепра