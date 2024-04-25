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Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 25.04.2024 (обновлено: 05:44 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html
Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.04.2024
Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу украинских пехотинцев на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:19
2024-04-25T05:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
т-90м
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК, 25 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу украинских пехотинцев на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Танкисты-десантники из состава группировки войск "Днепр" на танках Т-90М "Прорыв" выходят на огневой рубеж и работают с закрытой огневой позиции по позициям противника за Днепром с расстояния более трех километров. Точными выстрелами была уничтожена живая сила ВСУ в разрушенных зданиях на правобережье реки", - сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что группу пехоты, пытавшуюся укрыться в разрушенных домах, обнаружили с беспилотников. С них же корректировался огонь.
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941945958.html
херсонская область
россия
днепр (река)
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, т-90м, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Днепр (река)
Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: Т-90М уничтожил живую силу ВСУ в зданиях на правобережье Днепра

© РИА Новости / РИА НовостиБоевая работа танка Т-90М
Боевая работа танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Боевая работа танка Т-90М . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 25 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу украинских пехотинцев на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Танкисты-десантники из состава группировки войск "Днепр" на танках Т-90М "Прорыв" выходят на огневой рубеж и работают с закрытой огневой позиции по позициям противника за Днепром с расстояния более трех километров. Точными выстрелами была уничтожена живая сила ВСУ в разрушенных зданиях на правобережье реки", - сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что группу пехоты, пытавшуюся укрыться в разрушенных домах, обнаружили с беспилотников. С них же корректировался огонь.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90ММинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДнепр (река)
 
 
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