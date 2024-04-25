https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.04.2024

Российский танк уничтожил пехоту ВСУ на правом берегу Днепра

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу украинских пехотинцев на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:19

2024-04-25T05:19

2024-04-25T05:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

т-90м

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

днепр (река)

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ГЕНИЧЕСК, 25 апр - РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу украинских пехотинцев на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Танкисты-десантники из состава группировки войск "Днепр" на танках Т-90М "Прорыв" выходят на огневой рубеж и работают с закрытой огневой позиции по позициям противника за Днепром с расстояния более трех километров. Точными выстрелами была уничтожена живая сила ВСУ в разрушенных зданиях на правобережье реки", - сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что группу пехоты, пытавшуюся укрыться в разрушенных домах, обнаружили с беспилотников. С них же корректировался огонь.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941945958.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, т-90м, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, днепр (река)