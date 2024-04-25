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Сын замглавы Тобольска извинился после того, как справил нужду в подъезде - РИА Новости, 25.04.2024
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14:51 25.04.2024 (обновлено: 14:52 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/syn-1942274689.html
Сын замглавы Тобольска извинился после того, как справил нужду в подъезде
Сын замглавы Тобольска извинился после того, как справил нужду в подъезде - РИА Новости, 25.04.2024
Сын замглавы Тобольска извинился после того, как справил нужду в подъезде
Сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой принес извинения после того, как справил нужду в подъезде, а также вымыл пол и пересадил цветок, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:51
2024-04-25T14:52
тобольск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой принес извинения после того, как справил нужду в подъезде, а также вымыл пол и пересадил цветок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы тюменского города Анастасия Гулина. В четверг в интернете появились публикации, в которых утверждалось, что сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой справил нужду в подъезде. Скандальное видео помимо локальных чатов разошлись и по федеральным СМИ: на кадрах заметно, как молодой человек в одних трусах и носках вышел на лестничную площадку и помочился около лифта и в подъездный цветок. "Во-первых, ситуация произошла в середине января. Во-вторых, сразу же жителям этого подъезда 20-летний юноша принес извинения, причем с видеофиксацией. Он пересадил цветок, он собственноручно вымыл весь подъезд. На тот момент инцидент был исчерпан, то есть жители этого подъезда удовлетворились принесенными извинениями", – сказала агентству Гулина. Она отметила, что извинения были принесены до резонанса, ситуацию исправили сразу, а не после того, как обнародовали или "молодого человека прищучили". "Еще один момент – почему сейчас нужно было поднимать эту историю и давить именно на Ольгу Александровну [Новикову], мне непонятно", – заявила собеседница. На предоставленном пресс-службой РИА Новости видео молодой человек на фоне того самого подъезда утверждает: "Я осознаю, что поступил неправильно. Я убрался на лестничной площадке. Больше такого не повторится".
https://ria.ru/20240416/kozupitsa-1940305705.html
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тобольск
Тобольск
Сын замглавы Тобольска извинился после того, как справил нужду в подъезде

Сын замглавы Тобольска справил нужду в подъезде, извинился и помыл пол

© РИА НовостиСын замглавы Тобольска Ольги Новиковой приносит извинения
Сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой приносит извинения
© РИА Новости
Сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой приносит извинения
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой принес извинения после того, как справил нужду в подъезде, а также вымыл пол и пересадил цветок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы тюменского города Анастасия Гулина.
В четверг в интернете появились публикации, в которых утверждалось, что сын замглавы Тобольска Ольги Новиковой справил нужду в подъезде. Скандальное видео помимо локальных чатов разошлись и по федеральным СМИ: на кадрах заметно, как молодой человек в одних трусах и носках вышел на лестничную площадку и помочился около лифта и в подъездный цветок.
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«
"Во-первых, ситуация произошла в середине января. Во-вторых, сразу же жителям этого подъезда 20-летний юноша принес извинения, причем с видеофиксацией. Он пересадил цветок, он собственноручно вымыл весь подъезд. На тот момент инцидент был исчерпан, то есть жители этого подъезда удовлетворились принесенными извинениями", – сказала агентству Гулина.
Она отметила, что извинения были принесены до резонанса, ситуацию исправили сразу, а не после того, как обнародовали или "молодого человека прищучили".
«
"Еще один момент – почему сейчас нужно было поднимать эту историю и давить именно на Ольгу Александровну [Новикову], мне непонятно", – заявила собеседница.
На предоставленном пресс-службой РИА Новости видео молодой человек на фоне того самого подъезда утверждает: "Я осознаю, что поступил неправильно. Я убрался на лестничной площадке. Больше такого не повторится".
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