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Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию армии - РИА Новости, 25.04.2024
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12:05 25.04.2024 (обновлено: 15:16 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/sud-1942235366.html
Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию армии
Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию армии - РИА Новости, 25.04.2024
Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:05
2024-04-25T15:16
анастасия ивлеева
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по части первой статьи 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей&quot;, — огласила решение судья.В судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".Ивлеева в суд не явилась, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. Он просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установили 11 января 2024 года, то есть спустя два года с момента публикации.&quot;Мы просим прекратить производство по административному делу из-за отсутствия состава преступления, в том числе и по срокам&quot;, — сказал Ахильгов.Также защитник просил суд удовлетворить его ходатайство о вызове и допросе сотрудника полиции, который и составил протокол об административном правонарушении. По его словам, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, Ахильгов уточнил, что у эксперта, составлявшей заключение, нет на то соответствующих полномочий. Как считает юрист, ее следовало допросить.Суд отказал ему в удовлетворении ходатайств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231222/diskreditatsiya-1917563802.html
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анастасия ивлеева, происшествия, россия, москва
Анастасия Ивлеева, Происшествия, Россия, Москва
Суд оштрафовал Ивлееву за дискредитацию армии

Суд оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по протоколу о дискредитации армии

© Фото : Настя Ивлеева/TelegramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Настя Ивлеева/Telegram
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по части первой статьи 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — огласила решение судья.

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В судебном заседании стало известно, что Ивлеева разместила в Instagram* пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению СВО, и тем самым "осуществила дискредитацию".
Ивлеева в суд не явилась, ее интересы представлял адвокат Калой Ахильгов. Он просил суд о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности. По его словам, факт размещения публикации установили 11 января 2024 года, то есть спустя два года с момента публикации.
«

"Мы просим прекратить производство по административному делу из-за отсутствия состава преступления, в том числе и по срокам", — сказал Ахильгов.

Также защитник просил суд удовлетворить его ходатайство о вызове и допросе сотрудника полиции, который и составил протокол об административном правонарушении. По его словам, в деле отсутствует материал проверки. Кроме этого, Ахильгов уточнил, что у эксперта, составлявшей заключение, нет на то соответствующих полномочий. Как считает юрист, ее следовало допросить.
Суд отказал ему в удовлетворении ходатайств.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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