https://ria.ru/20240425/sud-1942193027.html
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 25.04.2024
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова
Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина по делу о даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:09
2024-04-25T09:09
2024-04-25T12:07
дело замминистра обороны тимура иванова
александр фомин
московский городской суд
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина по делу о даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года", — сказала собеседница агентства.Фомина обвиняют в даче взятки.По версии следствия, злоумышленник, находясь с замминистра в доверительных отношениях, оказывал Иванову, второму фигуранту дела Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, "способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера", отметили в суде.В своем сообщении по поводу ареста бизнесмена Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".Громкий арестИванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942084806.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html
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дело замминистра обороны тимура иванова, александр фомин, московский городской суд, происшествия, россия
Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Александр Фомин, Московский городской суд, Происшествия, Россия
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд арестовал Фомина по делу бывшего замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина по делу о даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года", — сказала собеседница агентства.
Фомина обвиняют в даче взятки.
По версии следствия, злоумышленник, находясь с замминистра в доверительных отношениях, оказывал Иванову, второму фигуранту дела Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, "способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера", отметили в суде.
В своем сообщении по поводу ареста бизнесмена Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
Иванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".
Еще один фигурант дела — Сергей Бородин
, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.
По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.
В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области
. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой
".
В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.