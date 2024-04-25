Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 25.04.2024 (обновлено: 12:07 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/sud-1942193027.html
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 25.04.2024
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова
Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина по делу о даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:09
2024-04-25T12:07
дело замминистра обороны тимура иванова
александр фомин
московский городской суд
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942196427_0:195:1200:870_1920x0_80_0_0_425952ced712fe8e8e53ca8d84e8a7aa.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина по делу о даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде.&quot;Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года&quot;, — сказала собеседница агентства.Фомина обвиняют в даче взятки.По версии следствия, злоумышленник, находясь с замминистра в доверительных отношениях, оказывал Иванову, второму фигуранту дела Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, "способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера", отметили в суде.В своем сообщении по поводу ареста бизнесмена Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".Громкий арестИванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942084806.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942008461.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942196427_0:82:1200:982_1920x0_80_0_0_b8c18655280e9f2d734abe3f8c5d49a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело замминистра обороны тимура иванова, александр фомин, московский городской суд, происшествия, россия
Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Александр Фомин, Московский городской суд, Происшествия, Россия
Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд арестовал Фомина по делу бывшего замминистра обороны Иванова

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина по делу о даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года", — сказала собеседница агентства.

Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В ОНК рассказали о моральном состоянии Иванова
24 апреля, 21:49
Фомина обвиняют в даче взятки.
По версии следствия, злоумышленник, находясь с замминистра в доверительных отношениях, оказывал Иванову, второму фигуранту дела Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, "способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера", отметили в суде.
В своем сообщении по поводу ареста бизнесмена Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Замминистра обороны Иванову подберут сокамерников, сообщил источник
24 апреля, 16:45

Громкий арест

Иванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".
Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.
По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.
В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой".
В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Адвокат Тимура Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
24 апреля, 13:30
 
Дело замминистра обороны Тимура ИвановаАлександр ФоминМосковский городской судПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала