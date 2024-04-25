https://ria.ru/20240425/sud-1942193027.html

Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова

Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 25.04.2024

Суд арестовал бизнесмена по делу замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина по делу о даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:09

2024-04-25T09:09

2024-04-25T12:07

дело замминистра обороны тимура иванова

александр фомин

московский городской суд

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал соучредителя "Олимпситистроя" Александра Фомина по делу о даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Фомина Александра Григорьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, до 23 июня 2024 года", — сказала собеседница агентства.Фомина обвиняют в даче взятки.По версии следствия, злоумышленник, находясь с замминистра в доверительных отношениях, оказывал Иванову, второму фигуранту дела Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".Также Фомин и другие лица, действуя организованной группой, "способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера", отметили в суде.В своем сообщении по поводу ареста бизнесмена Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".Громкий арестИванова задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова. Обоих арестовали до 23 июня.По статье УК России о получении взятки в особо крупном размере может грозить до 15 лет лишения свободы.В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.

https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html

https://ria.ru/20240424/ivanov-1942084806.html

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дело замминистра обороны тимура иванова, александр фомин, московский городской суд, происшествия, россия