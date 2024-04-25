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В Кузбассе дали 10 лет мужчине, который собирался воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/sud-1942184150.html
В Кузбассе дали 10 лет мужчине, который собирался воевать на стороне ВСУ
В Кузбассе дали 10 лет мужчине, который собирался воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024
В Кузбассе дали 10 лет мужчине, который собирался воевать на стороне ВСУ
Жителя Бурятии, который пытался уехать на Украину воевать против России, осудили на 10 лет в Кузбассе, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:20
2024-04-25T07:20
специальная военная операция на украине
украина
кемеровская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
республика бурятия
происшествия
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Жителя Бурятии, который пытался уехать на Украину воевать против России, осудили на 10 лет в Кузбассе, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области. По данным спецслужбы, 26-летний житель Бурятии "с весны 2023 года поддерживал связь с жителем Украины и собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, мотивируя это тем, что с момента начала СВО он не поддерживает политику руководства России". "Для этих целей осужденный приобрел через интернет военную амуницию (бронежилет, каску, форму, различные шевроны, флаги Украины и украинского военизированного формирования). Мужчина являлся приверженцем идеологии терроризма", – говорится в сообщении. Ведомство добавляет, что преступник "разместил символику террористической организации в социальной сети с целью популяризации ее деятельности". "В подтверждение своих намерений мужчина собственноручно заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. При следовании транзитом через территорию Кемеровской области мужчина был задержан сотрудниками спецслужб", – отмечает УФСБ. Ведомство уточняет, что суд признал его "виновным в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации". Ему назначили десять лет лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей. Отбывать наказание первые три года мужчина будет в тюрьме, последующее заключение – в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934787499.html
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украина, кемеровская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, республика бурятия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кемеровская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Республика Бурятия, Происшествия
В Кузбассе дали 10 лет мужчине, который собирался воевать на стороне ВСУ

В Кемеровской области осудили жителя Бурятии, который собирался воевать за ВСУ

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Жителя Бурятии, который пытался уехать на Украину воевать против России, осудили на 10 лет в Кузбассе, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области.
По данным спецслужбы, 26-летний житель Бурятии "с весны 2023 года поддерживал связь с жителем Украины и собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, мотивируя это тем, что с момента начала СВО он не поддерживает политику руководства России".
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"Для этих целей осужденный приобрел через интернет военную амуницию (бронежилет, каску, форму, различные шевроны, флаги Украины и украинского военизированного формирования). Мужчина являлся приверженцем идеологии терроризма", – говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что преступник "разместил символику террористической организации в социальной сети с целью популяризации ее деятельности".
"В подтверждение своих намерений мужчина собственноручно заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. При следовании транзитом через территорию Кемеровской области мужчина был задержан сотрудниками спецслужб", – отмечает УФСБ.
Ведомство уточняет, что суд признал его "виновным в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации". Ему назначили десять лет лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей.
Отбывать наказание первые три года мужчина будет в тюрьме, последующее заключение – в колонии строгого режима.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКемеровская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныРеспублика БурятияПроисшествия
 
 
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