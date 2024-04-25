https://ria.ru/20240425/sud-1942184150.html

В Кузбассе дали 10 лет мужчине, который собирался воевать на стороне ВСУ

В Кузбассе дали 10 лет мужчине, который собирался воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024

В Кузбассе дали 10 лет мужчине, который собирался воевать на стороне ВСУ

Жителя Бурятии, который пытался уехать на Украину воевать против России, осудили на 10 лет в Кузбассе, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:20

2024-04-25T07:20

2024-04-25T07:20

специальная военная операция на украине

украина

кемеровская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

республика бурятия

происшествия

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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Жителя Бурятии, который пытался уехать на Украину воевать против России, осудили на 10 лет в Кузбассе, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кемеровской области. По данным спецслужбы, 26-летний житель Бурятии "с весны 2023 года поддерживал связь с жителем Украины и собирался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, мотивируя это тем, что с момента начала СВО он не поддерживает политику руководства России". "Для этих целей осужденный приобрел через интернет военную амуницию (бронежилет, каску, форму, различные шевроны, флаги Украины и украинского военизированного формирования). Мужчина являлся приверженцем идеологии терроризма", – говорится в сообщении. Ведомство добавляет, что преступник "разместил символику террористической организации в социальной сети с целью популяризации ее деятельности". "В подтверждение своих намерений мужчина собственноручно заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. При следовании транзитом через территорию Кемеровской области мужчина был задержан сотрудниками спецслужб", – отмечает УФСБ. Ведомство уточняет, что суд признал его "виновным в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, публичном оправдании и пропаганде терроризма, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации". Ему назначили десять лет лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей. Отбывать наказание первые три года мужчина будет в тюрьме, последующее заключение – в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20240321/rossiya-1934787499.html

https://ria.ru/20240418/krym-1940720603.html

украина

кемеровская область

россия

республика бурятия

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украина, кемеровская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, республика бурятия, происшествия