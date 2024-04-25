https://ria.ru/20240425/subbotnik-1942362286.html

В подмосковных Химках 27 апреля пройдет масштабный субботник

В подмосковных Химках 27 апреля пройдет масштабный субботник - РИА Новости, 25.04.2024

В подмосковных Химках 27 апреля пройдет масштабный субботник

Жители подмосковных Химок 27 апреля смогут принять участие в традиционном масштабном субботнике, который охватит десятки общественных пространств, парков,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:41

2024-04-25T20:41

2024-04-25T20:42

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Жители подмосковных Химок 27 апреля смогут принять участие в традиционном масштабном субботнике, который охватит десятки общественных пространств, парков, скверов и дворов, начнется субботник в 10:00, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Центральными площадками субботника в Химках станут парк "Два берега" на Ленинском проспекте и территория вблизи реки Химка на улице Мичурина. "Предстоящий субботник охватит десятки локаций по всему округу. Это парки, скверы, дворы. На уборку также выйдут сотрудники наших предприятий, местные активисты, волонтеры. Все вместе сделаем наши Химки чище", - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба. В парке "Два берега" проведут уборку территории, расчистят от мусора аллеи, зеленые зоны, прогулочные пространства, а также здесь высадят саженцы лип. Кроме того, к инициативе присоединятся школьники и их родители в рамках региональной акции "День добрых дел". Масштабную уборку проведут и вдоль побережья реки Химка на улице Мичурина. Место сбора – вблизи дома №4. Территорию расчистят от сухостоя и мусора. На площадках организуют концертную программу при участии профессиональных артистов, полевую кухню и горячий чай. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте. Центральную локацию субботника выбрали вместе с жителями. Когда Волошин обходил территорию, то жители предложили привести в порядок берег реки Химка, в честь которой назван город. В 2024 году Химки отмечают 85-летний юбилей. Традиционная весенняя генеральная уборка затронет все микрорайоны Химок. Так, в Левобережном благоустроят прилегающий лесной массив на улице Зеленой возле дома №18. В микрорайоне Подрезково расчистят территории у дома №8 на улице Игоря Жаринова и на улице Центральной у дома №1А. В Луневском в порядок приведут пешеходную зону на территории дома №12, в Кутузовском — территории в деревнях Юрлово, Брехово, Федоровка, Благовещенка и Николо-Черкизово. В Сходне основными площадками станут Золотаревский пруд, сквер "Сказка", улицы Папина и Первомайская. Также в день субботника на уборку выйдут жители дворов в разных микрорайонах города. Адреса сформированы с учетом пожеланий горожан. Точный адрес локаций можно уточнить в управляющих компаниях. В Химках подходит к концу месяц чистоты и порядка. Он стартовал 1 апреля. В округе завершают работы по уборке дорог, тротуаров, дворовых территорий, детских и спортивных площадок. Задействовано более 200 единиц техники и свыше тысячи сотрудников коммунальных служб.

https://ria.ru/20240419/administratsiya-1941053139.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)