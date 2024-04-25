https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942328794.html

У экс-зампреда правительства Подмосковья нашли недвижимость за границей

У экс-зампреда правительства Подмосковья нашли недвижимость за границей - РИА Новости, 25.04.2024

У экс-зампреда правительства Подмосковья нашли недвижимость за границей

Бывшая первая зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, обвиняемая во взяточничестве, владеет недвижимостью за границей, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:56

2024-04-25T17:56

2024-04-25T18:21

происшествия

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшая первая зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, обвиняемая во взяточничестве, владеет недвижимостью за границей, сообщил следователь в Тверском суде Москвы. "Обвиняемая может скрыться от следствия и суда, по оперативной информации у нее имеется недвижимость за рубежом, зарегистрированная на подконтрольных третьих лиц. Также у нее имеется второй загранпаспорт, который не был изъят при обыске", - сказал следователь. Он отметил, что имеются заявления участников по уголовному делу, которые сообщают о том, что на них оказывается давление после того, как они дали показания по настоящему уголовному делу. Следователь также опасается, что Стригункова может использовать свои связи с высокопоставленными должностными лицами, чтобы помешать расследованию. Сама обвиняемая ответила, что никогда не покупала недвижимость за рубежом и не знает, о чем говорит следователь. "Я бы просила рассмотреть возможность домашнего ареста. Я живу и прописана в Московской области", - сказала она, отметив, что ее муж и мать нуждаются в уходе из-за плохого здоровья. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Стригункова подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе. По информации "Коммерсанта", она уволилась из правительства Подмосковья в марте.

https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html

https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942302766.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова