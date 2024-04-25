https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942320919.html

Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение

Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение - РИА Новости, 25.04.2024

Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение

Бывшему первому зампредседателя правительства Подмосковья Светлане Стригунковой предъявили обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:24

2024-04-25T17:24

2024-04-25T18:04

происшествия

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывшему первому зампредседателя правительства Подмосковья Светлане Стригунковой предъявили обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Стригунковой в настоящее время предъявлено обвинение", — сказала собеседница агентства. Как сообщил следователь в Тверском суде Москвы, чиновницу обвиняют в получении взятки в размере не менее 123 миллионов рублей.При этом он не озвучил фабулу дела.Следователь просит отправить обвиняемую в СИЗО до 15 июня.В ходатайстве следствия указано, что в одно производство объединили различные уголовные дела против нескольких должностных лиц Министерства здравоохранения Московской области и сотрудников коммерческих организаций.Срок следствия продлили до 15 июня.Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Стригункову подозревают в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе.По информации "Коммерсанта", она уволилась из правительства Подмосковья в марте.

https://ria.ru/20240418/vzyatka-1940699130.html

https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова