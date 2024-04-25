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Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение - РИА Новости, 25.04.2024
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17:24 25.04.2024 (обновлено: 18:04 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942320919.html
Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение
Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение - РИА Новости, 25.04.2024
Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение
Бывшему первому зампредседателя правительства Подмосковья Светлане Стригунковой предъявили обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:24
2024-04-25T18:04
происшествия
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывшему первому зампредседателя правительства Подмосковья Светлане Стригунковой предъявили обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. "Стригунковой в настоящее время предъявлено обвинение", — сказала собеседница агентства. Как сообщил следователь в Тверском суде Москвы, чиновницу обвиняют в получении взятки в размере не менее 123 миллионов рублей.При этом он не озвучил фабулу дела.Следователь просит отправить обвиняемую в СИЗО до 15 июня.В ходатайстве следствия указано, что в одно производство объединили различные уголовные дела против нескольких должностных лиц Министерства здравоохранения Московской области и сотрудников коммерческих организаций.Срок следствия продлили до 15 июня.Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Стригункову подозревают в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе.По информации "Коммерсанта", она уволилась из правительства Подмосковья в марте.
https://ria.ru/20240418/vzyatka-1940699130.html
https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
Бывшему первому зампреду правительства Подмосковья предъявили обвинение

Экс-зампредседателя правительства Подмосковья Стригункову обвинили во взятке

© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Минздрав Московской области
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывшему первому зампредседателя правительства Подмосковья Светлане Стригунковой предъявили обвинение в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Стригунковой в настоящее время предъявлено обвинение", — сказала собеседница агентства.
Задержание - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Источник: против следователя возбудили дело за взятку в 24 миллиона рублей
18 апреля, 04:08
Как сообщил следователь в Тверском суде Москвы, чиновницу обвиняют в получении взятки в размере не менее 123 миллионов рублей.
При этом он не озвучил фабулу дела.
Следователь просит отправить обвиняемую в СИЗО до 15 июня.
В ходатайстве следствия указано, что в одно производство объединили различные уголовные дела против нескольких должностных лиц Министерства здравоохранения Московской области и сотрудников коммерческих организаций.
Срок следствия продлили до 15 июня.
Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Стригункову подозревают в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе.
По информации "Коммерсанта", она уволилась из правительства Подмосковья в марте.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Бизнесмену, обвиняемому в даче взятки замглавы Минобороны, грозит 15 лет
Вчера, 13:13
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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