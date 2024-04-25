https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942312787.html
Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья
Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2024
Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья
Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:59
2024-04-25T16:59
2024-04-25T17:02
происшествия
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, сообщили РИА Новости в суде. "Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стригунковой", - сказала собеседница агентства. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Стригункова подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе. По информации "Коммерсанта", ей вменяют взятки на 150 миллионов рублей, уволилась из правительства Подмосковья она в марте.
https://ria.ru/20240425/sud-1942193027.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья
Следствие попросило суд арестовать Стригункову за получение взяток
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следствие просит Тверской суд Москвы арестовать бывшую первую зампредседателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стригунковой", - сказала собеседница агентства. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Стригункова подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе.
По информации "Коммерсанта", ей вменяют взятки на 150 миллионов рублей, уволилась из правительства Подмосковья она в марте.