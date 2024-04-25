https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942302766.html
Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья
Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2024
Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья
Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, против которой возбуждено уголовное дело, подозревается в получении взяток на... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:32
2024-04-25T16:32
2024-04-25T16:32
происшествия
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793891097_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95743396f34c19298bddb39c9997b763.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, против которой возбуждено уголовное дело, подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Стригунковой возбуждено уголовное дело. "Предварительно, задержанная Стригункова получала взятки за контракты по ремонту больниц в регионе", - сказал собеседник агентства. Стригункова курировала блок здравоохранения. По информации "Коммерсанта", ей вменяют взятки на 150 миллионов рублей, уволилась из правительства Подмосковья она в марте.
https://ria.ru/20240425/sud-1942193027.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья
Стригункову заподозрили в получении взяток на контрактах по ремонту больниц
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, против которой возбуждено уголовное дело, подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Стригунковой возбуждено уголовное дело.
"Предварительно, задержанная Стригункова получала взятки за контракты по ремонту больниц в регионе", - сказал собеседник агентства. Стригункова курировала блок здравоохранения. По информации "Коммерсанта", ей вменяют взятки на 150 миллионов рублей, уволилась из правительства Подмосковья она в марте.