https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942302766.html

Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья

Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2024

Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья

Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, против которой возбуждено уголовное дело, подозревается в получении взяток на... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:32

2024-04-25T16:32

2024-04-25T16:32

происшествия

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, против которой возбуждено уголовное дело, подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Стригунковой возбуждено уголовное дело. "Предварительно, задержанная Стригункова получала взятки за контракты по ремонту больниц в регионе", - сказал собеседник агентства. Стригункова курировала блок здравоохранения. По информации "Коммерсанта", ей вменяют взятки на 150 миллионов рублей, уволилась из правительства Подмосковья она в марте.

https://ria.ru/20240425/sud-1942193027.html

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова