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Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2024
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16:32 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942302766.html
Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья
Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 25.04.2024
Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья
Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, против которой возбуждено уголовное дело, подозревается в получении взяток на... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:32
2024-04-25T16:32
происшествия
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, против которой возбуждено уголовное дело, подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Стригунковой возбуждено уголовное дело. "Предварительно, задержанная Стригункова получала взятки за контракты по ремонту больниц в регионе", - сказал собеседник агентства. Стригункова курировала блок здравоохранения. По информации "Коммерсанта", ей вменяют взятки на 150 миллионов рублей, уволилась из правительства Подмосковья она в марте.
https://ria.ru/20240425/sud-1942193027.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), светлана стригункова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
Источник сообщил, в чем подозревают экс-зампреда правительства Подмосковья

Стригункову заподозрили в получении взяток на контрактах по ремонту больниц

© Фото : Минздрав Московской областиБывшая первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Бывшая первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Минздрав Московской области
Бывшая первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, против которой возбуждено уголовное дело, подозревается в получении взяток на контрактах по ремонту больниц, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Стригунковой возбуждено уголовное дело.
"Предварительно, задержанная Стригункова получала взятки за контракты по ремонту больниц в регионе", - сказал собеседник агентства. Стригункова курировала блок здравоохранения. По информации "Коммерсанта", ей вменяют взятки на 150 миллионов рублей, уволилась из правительства Подмосковья она в марте.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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